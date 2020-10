Indtil videre har han spillet med nummer 19. Men det skal Martin Braithwaite ikke længere.

For FC Barcelona har netop offentliggjort trøjenumrene til den kommende sæson, og her er der særligt et, der vækker opsigt.

Martin Braithwaites. For han har nemlig efter Luis Suarez' exit overtaget uruguayanerens rygnummer, så den danske landsholdsangriber fremover skal bære nummer 9, når han tørner ud for den spanske storklub.

En beslutning, som ikke falder helt i god jord hos en stor gruppe fans.

'Ikke for at være respektløs, men hvad har Braithwaite gjort for at fortjene nummer 9? Giv det til Fati...'

'De har ikke respekt for nummer 9, når Braithwaite får den trøje.'

'Undskyld, hvad!?'

'Hvad fanden laver Braithwaite med det nummer? Det er respektløst overfor Suarez. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.'

'Husk at spillere som Eto, Romario, Ronaldo, Nazario og Suarez har haft denne trøje på?'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner på Twitter. Der er dog også flere, der skriver, at de mange fans i stedet burde bakke Braithwaite, der indtil videre har scoret et enkelt mål for klubben, op.

Med nummer 9 på ryggen kommer han til at bære samme nummer som Zlatan Ibrahimovic, Johan Cruyff, Ronaldo, Oscar Garcia, Michael Laudrup og Alexis Sanchez gjorde. For blot at nævne nogle stykker.

Martin Braithwaite skiftede til FC Barcelona i slutningen af februar, lang tid efter transfervinduet lukkede. Det skyldtes, at den spanske storklub var ramt af skader, og i Spanien er det tilladt at hente spillere fra de to bedste rækker som erstatning.

Hen over sommeren er der blevet spekuleret i, om Martin Braithwaite, der kom til Barcelona fra Lèganes, skulle videre, men det skete altså ikke i det transfervindue, der lukkede mandag aften.

»Martin gør nytte hos mig. Jeg vil gerne have to spillere til hver position. Leo (Messi, red.) og Griezmann kan også spille som 9'er, men de er ikke samme centerforward-type som Martin,« har klubbens træner, Ronald Koeman, slået fast så sent som i sidste uge.