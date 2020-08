Henrik 'Henke' Larsson er manden, der kan afgøre, om Martin Braithwaite har en fremtid i FC Barcelona.

Og den beslutningen kan være taget snart.

Det skriver Mundo Deportivo, der slår fast, at den spanske storklubs nye træner, Ronald Koeman, 'endnu ikke har afskrevet' den danske angriber.

Martin Braithwaite har da også kun været i FC Barcelona i et lige godt et halvt år, men i den seneste måned har der floreret flere historier om, at klubben allerede har været i gang med at sælge den danske landsholdsspiller igen. Her har både Everton og West Ham været nævnt som mulige aftagere.

Martin Braithwaite kom på banen i ligaopgøret mod Real Madrid i løbet af forået. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Martin Braithwaite kom på banen i ligaopgøret mod Real Madrid i løbet af forået. Foto: SERGIO PEREZ

Men nu har Ronaldo Koeman altså afløst Quique Setien, der blev fyret oven på Champions League-blamagen mod Bayern München. Siden har selveste Lionel Messi desuden meddelt, at han også vil væk fra klubben - hvilket har udløst... ja, nærmest kaotiske tilstande omkring klubben i den katalanske by.

Derfor står den nye hollandske træner over for et større arbejde i forhold til at sætte en ny trup sammen. Og ifølge Mundo Deportivo vil han ikke afskrive spillere på forhånd. Mediet skriver, at Ronaldo Koeman derfor vil bruge denne første uges træning til at vurdere Martin Braithwaite.

Det samme skal den nye angrebstræner Henrik 'Henke' Larsson, der herefter skal være med til at afgøre, om der er idé i at beholde danskeren. Svenskeren havde selv en stor karriere i FC Barcelona som supersub, og det er i det lys, at Martin Braithwaite skal vurderes.

Mundo Deportivo skriver videre, at Ronaldo Koeman allerede har haft en - kort - samtale med den 29-årige dansker, og her var træneren 'imponeret over hans personlighed'. Samtidig har den nye boss i klubben angiveligt fået positive rapporter om Martin Braithwaites 'professionalisme og engagement'.

Henrik Larsson er ny assistenttræner i FC Barcelona. Foto: Lee Smith Vis mere Henrik Larsson er ny assistenttræner i FC Barcelona. Foto: Lee Smith

Danskerens alder kan også blive et plus, da genopbygningsarbejdet tegner til at inkludere en del unge spillere, der har brug for erfarne holdkammerater at læne sig op ad.

Den danske landsholdsspiller kom fra Leganes til FC Barcelona i februar uden for transfervinduet, fordi en særlig regel i spansk fodbold gjorde det muligt for storklubben at hente en erstatning, da både Ousmane Dembele og Luis Suarez blev langtidsskadede.

Martin Braithwaite fik en kontrakt med FC Barcelona frem til 2024.

I løbet af foråret fik han 403 minutters spilletid for klubben fordelt på fire startpladser og syv som indskiftningsspiller. Han scorede et enkelt mål.