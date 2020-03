Det er 465 værelser på Hotel Sofia i Barcelona.

I øjeblikket er kun ni af dem fyldt op med gæster på grund af coronavirussen - en af dem er Martin Braithwaite.

Det er catalanske medie Mundo Deportivo, der skriver om den danske fodboldspillers situation i den spanske storby, hvor indbyggerne som mange andre steder i verden er sendt i isolation i deres hjem. Følg B.T.s liveblog om coronavirussen her

Det er dog ikke engang en måned siden, at den danske landsholdsspiller sensationelt skiftede til storklubben FC Barcelona, og derfor har han endnu ikke flyttet ind i egen bolig.

Bopælen har siden transferen heddet Hotel Sofia, der kun ligger små 100 meter fra hjemmebanen Camp Nou.

Her bor Martin Braithwaite ifølge Mundo Deportivo med sin gravide hustru og de tre børn.

Her prøver han at gennemføre det træningsprogram, som har han fået med sig af træner Quique Setien, da den spanske liga blev lukket ned. I det mindste kan han dog blive boende på et hotel i modsætning til den danske landsholdskollega Christian Eriksen i Milano.

Samtidig har Martin Braithwaite stadig et hus i Madrid, som blev købt for kun kort tid siden, da fremtiden så ud til fortsat at ligge i den lille hovedstadsklub Leganes, inden Barca kom på banen.

Martin Braithwaite i kamp for FC Barcelona. Foto: TONI ALBIR Vis mere Martin Braithwaite i kamp for FC Barcelona. Foto: TONI ALBIR

Det skete ganske utraditionel, fordi den catalanske storklub fik ekstraordinær tilladelse til at uden for transfervinduet at hente en erstatning for den langtidsskadede Ousmane Dembele. Valget faldt altså på Martin Braithwaite.

Handlen blev officiel 20. februar.

Siden har den danske angriber nået at få spilletid i tre kampe, inden den spanske liga blev lukket ned på grund af coronavirussen.

Spanien er nu det land i Europa, der er næsthårdest ramt af covid-19-konsekvenserne efter Italien.