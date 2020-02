Vi må håbe, han har slået notifikationer fra.

Ellers skal den nye danske angriber i FC Barcelona, Martin Braithwaite, nok ud at se sig om efter en ny telefon.

Det tiltrækker nemlig masser af opmærksomhed at skifte til den catalanske storklub, der er en af de absolutte supermagter i europæisk fodbold.

Det har Martin Braithwaite måtte sande på de sociale medier, og særligt på Instagram er det tikket ind med tusindvis af notifikationer fra nye følgere.

Den 28-årige angriber havde nemlig 30.000 følgere, inden rygtet om skiftet til FC Barcelona kom på tale. Nu er det tal 173.000.

Heraf er langt de fleste kommet på det seneste døgn, hvor mere end 100.000 nye følgere har tilsluttet sig danskeren på Instagram.

Den lynhurtige stigning på Instagram har gjort danske Martin Braithwaite fra vestjylland til en af de mest fulgte Instagram-profiler over det seneste døgn, og det står til vidne om en helt unik transfer, der kom som et chok for størstedelen af fodboldverdenen.

Og det er da også strømmet ind med rosende ord til Martin Braithwaite, der har kaldt det “en drengedrøm” at skifte til FC Barcelona, ligesom han har vist en meget personlig side af sig selv ved at hans hustru Anne-Laure Louis, og deres tre børn var med på Camp Nou.

Vis dette opslag på Instagram Without you by my side none of this would ever be possible. I love you Et opslag delt af Martin Braithwaite (@braithwaite_no1) den 20. Feb, 2020 kl. 2.03 PST

Blandt andet har den danske skuespiller Pilou Asbæk skrevet ‘Gigantisk optur med en dansker i Barcelona. Stort tillykke, Martin Braithwaite’.

Efter Braithwaite havde lavet de obligatoriske tricks med bolden foran den fremmødte presse på Camp Nous græstæppe, inviterede han to af sine børn ud til at spille en omgang bold på den legendariske bane.

Efterfølgende lagde han et billede op af sin højgravide kone med ordene:

‘Uden dig ved min side, ville intet af dette være muligt. Jeg elsker dig’.

Og det er gået lige i hjertet på fansene, der reagerer med massevis af hjerter og positive tilkendegivelser.

Kommentarsporet er således fyldt med:

‘Velkommen til’.

‘Vi elsker dig’.

Martin Braithwaite og hans ældste søn på Camp Nou. Vis mere Martin Braithwaite og hans ældste søn på Camp Nou.

‘Du skal ikke lytte til dem, der skriver onde ting. Vi byder dig velkommen og ønsker dig alt det bedste’.

For at få fingrene i Braithwaite har FC Barcelona udløst danskerens frikøbsklausul i Leganes på 135 millioner kroner, og han har fået en aftale på fire et halvt år.

Braithwaite har også fået den højeste frikøbsklausul for en dansk landsholdsspiller nogensinde, da det koster 2,2 milliarder at købe ham fri af kontrakten.

Martin Braithwaite har vist sig godt frem i La Liga denne sæson. Han er således topscorer i Leganes med seks mål.

Vis dette opslag på Instagram I’m so proud and honoured to be signing for this amazing club. I’m here to make a difference, give my all and fight with everything I have to achieve great things and help us win trophies Et opslag delt af Martin Braithwaite (@braithwaite_no1) den 20. Feb, 2020 kl. 12.06 PST

I sidste sæson viste han også FC Barcelona, at han kan finde vej til nettet mod de store modstandere, da han scorede i Leganes 3-1 nederlag på Camp Nou.

Braithwaite kan ikke spille Champions League for Barcelona, da de har registreret deres trup til den store europæiske turnering.

Det betyder, at Braithwaite har 14 La Liga-kampe, han kan gøre sig gældende i, og første chance for at få spilletid er på lørdag, hvor FC Barcelona tørner sammen med Eibar hjemme på Camp Nou.

Næste chance for spilletid er på Estadio Santiago Bernabeu, hvor El Classico venter. Får han en afgørende rolle i den kamp, det ikke til at sige, hvor hverken Martin Braithwaite eller hans Instagram-konto ender.