Martin Braithwaite blev kastet i ilden fra første kamp, efter han i midten af februar blev præsenteret som ny Barcelona-spiller.

Siden den meget omtalte underskrift for skiftet fra Leganés har han været i truppen i samtlige kampe, også til Champions League-opgøret mod Napoli, han ikke var berettiget til at spille.

I alt er det blevet til tre optrædener i blaugrana-trøjen, og senest fik han næsten hele kampen mod Real Sociadad og blev efterfølgende rost vidt og bredt for sin præstation.

Den opmuntrende stime stoppede imidlertid brat, da coronavirussen fik sit tag i Spanien, og det kunne ligne noget af et antiklimaks for danskeren, der samtidig med, at ligaen ligger stille, kan se den skadede profil og potentielle konkurrent til en startplads i angrebet Luis Suaréz nærme sig et comeback.

Så nu kan jeg træne igennem uden at være påpasselig Martin Braithwaite

Braithwaite tager imidlertid ikke situationen så tungt. Snarere tværtimod.

»Det handler om at være positiv, og det her gør bare, at jeg bliver endnu bedre, når jeg kommer tilbage. Jeg føler næsten, at jeg træner hårdere, end jeg normalt ville gøre, fordi jeg træner endnu mere intenst,« siger Martin Braithwaite og tilføjer:

»I ugens løb behøver jeg ikke fokusere så meget på, at jeg ikke må overtræne, fordi jeg ikke skal være klar til weekenden, så nu kan jeg træne igennem uden at være påpasselig,« uddyber danskeren, der hver dag, mens han er hjemme i Madrid, i lighed med de andre spillere er i kontakt med Barcelonas fysiske træner.

Ingen ved endnu, hvornår spillerne skal dukke op på træningsanlægget igen. For Martin Braithwaite handler det blot om at udnytte tiden så godt som muligt.

Hvis det skulle have været en drømmestart, skulle jeg måske have lavet hattrick i de tre kampe, jeg har spillet. I hvert enkelt af dem, jeg har spillet Martin Braithwaite

»Jeg bruger ekstratiden på at studere, hvordan mit hold spiller. Jeg kan studere vores hold endnu mere i detaljerne, og det vil bare gøre mig til en bedre fodboldspiller. Efter de her kampe kan jeg nu sætte mig ned og se nærmere på mine holdkammerater, og så ser jeg på, hvordan nogle af de bedste fodboldspillere gennem tiderne har gjort for at blive så fantastiske. Det er dem, jeg kigger på, og dem, jeg gerne vil lære fra. Jeg kigger på detaljerne, og hvorfor de var på et niveau, mange andre ikke når op på.«

Som nævnt er danskeren bortset fra sit indhop mod Real Madrid blev rost meget for sine præstationer mod Eibar i debuten og senest mod Real Sociedad, hvor han i medierne blandt andet blev bedømt til at være sit holds bedste spiller.

»Den første måned har været fantastisk, føler jeg. Jeg har haft det rigtig godt. Og alle kampe, jeg har været med i, har jeg spillet, så det har været en god start. Og ja, jeg var også med Champions League-holdet, selv om jeg ikke måtte spille, så det er rart, at klubben tror på én, og det hjælper også til, at man kan integrere sig lidt hurtigere,« siger Martin Braithwaite, der dog ikke ser sine første tre kampe som en drømmestart.

»Nu snakker du med én, der drømmer meget stort, og det har selvfølgelig været en rigtig god start, men jeg tænker virkelig stort, så for mig at se havde jeg håbet på, at jeg skulle ind i min debut og score, men sådan blev det ikke.«

Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Real Sociedad - Camp Nou, Barcelona, Spain - March 7, 2020 Barcelona's Martin Braithwaite in action with Real Sociedad's Ander Guevara REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA Vis mere Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Real Sociedad - Camp Nou, Barcelona, Spain - March 7, 2020 Barcelona's Martin Braithwaite in action with Real Sociedad's Ander Guevara REUTERS/Albert Gea Foto: ALBERT GEA

»Hvis det skulle have været en drømmestart, skulle jeg måske have lavet hattrick i de tre kampe, jeg har spillet. I hvert enkelt af dem, jeg har spillet. Men det har været godt, synes jeg,« siger Martin Braithwaite, som også glæder sig over livet uden for banen i Barcelona efter godt en måned i den nye klub.

»Socialt er jeg faldet godt ind i truppen. Den er god, og folk har det sjovt. Jeg føler, at alle snakker nogenlunde godt sammen. Jeg snakker godt med alle og selvfølgelig især med de engelsk- og fransktalende. Det er at meget let hold at falde til på. Alle er snaksalige, og jeg har kun haft gode oplevelser i Spanien med de to hold, jeg har været på.«

»Der er en god holdånd hernede, og folk er gode til at tage imod nye folk. Jeg tror også, det handler om, hvordan man er som person. Jeg har i hvert fald aldrig haft noget problem med at falde til nogen steder i en trup,« understreger danskeren.

Martin Braithwaite har indtil videre fået 128 minutter i Barcelona-trøjen.