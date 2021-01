»Der er ingen chance for, at jeg skifter i denne vinters transfervindue og heller ikke til sommer. Også i næste sæson vil jeg kæmpe for at nå mine mål.«





Så klar er meldingen fra den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite over for spanske TV3 ifølge sportsavisen Marca. Han er ellers på det seneste blevet nævnt som et muligt salgsobjekt for FC Barcelona.

Den spanske storklubs pengekasse trænger til euro efter en økonomisk hård coronakrise for klubben, men det bliver ikke Braithwaite, der skal sikre likviditet for Barcelona. Ikke hvis det står til ham selv i hvert fald.

»Jeg vil også være her næste år, og i denne sæson har vi chancen for at vinde mange titler,« lyder det fra den tidligere Esbjerg-angriber.

»Det er min ambition, og jeg tænker ikke på noget andet. Det er grunden til, at jeg står op hver morgen og arbejder så hårdt.«

Efter en god december med lutter startpladser i ligaen og en enkelt scoring er danskeren atter tilbage i rollen som indskifter.

Da Barcelona samtidig har svinget voldsomt i niveau, søger træner Ronald Koeman efter forstærkninger til holdet. Men det kan først komme på tale, hvis der kommer penge ind den anden vej.

Det ændrer dog ikke på Martin Braithwaites holdning til sin situation i klubben, at der måske kan være endnu mere konkurrence til spilletid på vej enten nu i januar eller til sommer.

»Jeg er glad for, at klubben kigger på andre spillere på markedet. Sådan skal det være på et hold som Barcelona, der kæmper for at være det bedste i verden.«

»Der er nødt til at være intern konkurrence. Det skræmmer mig ikke, det motiverer mig,« siger den 29-årige angriber.

Han kom til Barcelona i februar 2020, da storklubben fik dispensation til at købe en ny spiller uden for transfervinduet grundet en langvarig skade til Ousmane Dembélé.

Danskeren står noteret for 6 mål i 30 kampe for Barcelona indtil videre.

/ritzau/