Han siger et, de skriver noget andet.

Martin Braithwaite gør hver gang alt, hvad han har i sin magt for at aflive især spanske rygter om, at han er på vej væk fra Barcelona, hvor han ikke engang har færdiggjort det første år.

Allerede da han skiftede til klubben i februar, begyndte de spanske medier at spekulere i, at han ville være fortid i klubben i den forgangne sommer. Selv afviste han det flere gange i interview med B.T.

Nu er det så vinterens transfervindue, de spanske medier koncentrerer sig om, og igen forlyder det, at klubben vil sælge danskeren, som dermed atter en gang må forholde sig til rygterne.

Fredag i landsholdslejren slog han så endnu en gang fast, at han nyder at være i Barcelona, og samtidig pointerer han, at han ikke følger med i rygtestrømmen.

»Jeg følger faktisk ikke med i det. Jeg prøver at sætte det i perspektiv. Hvis du lever dit liv, så ved du, hvad der sker i dit liv. Du har ikke brug for at følge med i, hvad andre skriver om dit liv, for du ved, hvad der foregår i dit liv,« siger Martin Braithwaite og tilføjer:

»Jeg hører selvfølgelig nogle ting nogle gange, men det er ikke noget, jeg søger efter, og det er en kæmpe klub, som der bliver skrevet en masse ting om. De har brug for at skrive om Barcelona, fordi de ved, at alt, der bliver skrevet om Barcelona, får en masse kliks. Sådan er det bare, og det skal man også kunne leve med.«

»Som fodboldspiller har du en ambition om at være omkring de bedste spillere på de bedste hold. Jeg er der, hvor jeg altid har drømt om at være. Jeg bliver kun bedre af det, og jeg er sindssygt glad for være i Barcelona, og det er en fantastisk periode i mit liv.«

Fra slet ikke at få spilletid i starten af sæsonen, hvor han også døjede med en lille skade, er Martin Braithwaite i de seneste fire La Liga-kampe blevet skiftet ind i slutminutterne, ligesom han også blev skiftet ind til allersidst i Champions League-kampen mod Juventus, og den udvikling glæder ham.

»Ja, det har været fint. Selvfølgelig vil man altid gerne spille mere, men i sidste ende er det ikke noget, jeg står her og beklager mig over. Jeg ved, at med hårdt arbejde og tålmodighed lykkes det altid, så bliver man altid betalt, så jeg gør de ting, der skal til, og jeg ved, at det nok skal betale sig i sidste ende, så med tålmodighed og smil på læben venter jeg bare.«

»Jeg føler, at det går fantastisk og i den rigtige retning. Jeg er sindssygt taknemmelig for, at jeg lige nu er i en periode, hvor jeg kan blive endnu bedre i min tålmodighed, så det er fantastisk. Jeg er sindssygt glad for den udfordring, jeg har,« siger Martin Braithwaite og forklarer om sin situationen:

»Jeg synes, den er god. Det bliver bedre for hver kamp, og jeg føler, at alting går i den rigtige retning.«

Martin Braithwaites kontrakt i Barcelona går til sommeren 2024.