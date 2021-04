Robert Skov sidder formentlig lige nu og er skuffet over Hoffeinheims nederlag til Augsburg.

Men kampens højdepunkt kom utvivlsomt fra danskeren. Hold nu op for et tordenskrald!

Skov startede kampen på bænken, men kom på banen med 20 minutter tilbage og reducerede til 1-2 med et fuldstændig vanvittigt mål.

Du kan se Skovs kongekasse i toppen af artiklen.

Der var kun fem minutter tilbage af opgøret, da Robert Skov kom på måltavlen.

Iskoldt klaskede den 24-årige dansker stenhårdt til læderet efter en returbold, og den magiske halvflugter endte i kassen via overliggeren.

Kassen var Robert Skovs første Bundesliga-mål i denne sæson.

Han har desværre kæmpet lidt med skader i denne sæson, og han har fået svært ved for alvor at få kontinuerlig spilletid.