En almindelig bytur udviklede sig til et sandt mareridt for Danny Drinkwater, der blev tæsket af seks mand, som var ude på at ruinere hans fodboldkarriere.

Overgrebet fandt sted søndag for en uge siden, samme dag som Drinkwaters hold, Burnley, tabte 0-3 til Liverpool.

Det skriver The Sun.

Drinkwater har pådraget sig alvorlige skader, der holder fodbolspilleren væk fra banen i op til en måned. Ulykken skete ved Manchester Chinawhite Club, og ifølge avisen var det ganske voldsomt.

Danny Drinkwater was attacked by a gang of 6 men outside Manchester’s Chinawhite club after he attempted to chat up Scunthorpe United player Kgosi Ntlhe’s girlfriend.



He was curled up in a ball whilst the gang stamped on his ankles attempting to break his legs. pic.twitter.com/SkY6yu4hLV — Up the Chels’ (@UpTheChelsCFC) September 8, 2019

»Det var et voldeligt angreb, og der var blod overalt. Dem, der overfaldt ham, vidste, at han er Premier League-spiller, og de begyndte at hoppe på hans ankel og skreg »Bræk hans ben«,« fortæller et vidne ifølge The Sun.

Det hele begyndte med, at Danny Drinkwater lagde an på en kvinde, som er kæreste med Scunthorpe-spilleren Kgosi Ntlhe, der i øvrigt også selv var til stede.

Drinkwater gav kvinden for mange komplimenter til Kgosi Ntlhes smag, hvorfor det endte i håndgemæng.

»Han prøvede flere gange på hende, inden hun fortalte ham, at han skulle holde mund ved at sige, at hun var kommet med sin kæreste. Danny (Drinkwater, red.) blev konfronteret inde på klubben af Kgosi (Ntlhe, red.), og så blev der uddelt slag,« fortæller kilden.

Han er knust. Hans skader var ret alvorlige, og han ligner noget, der er løgn. Kilde til The Sun

Blandt andet svarede Drinkwater angiveligt, at han var ligeglad med, at hun var kæreste med Ntlhe.

»Jeg er ligeglad, hun kommer hjem med mig,« udbrød den engelske landsholdsspiller, der blev smidt ud af klubbens dørmænd. Og så gik det for alvor galt for Burnley-spilleren, der endte op med »frygtelige« skader, fortæller kilder.

Blandt andet endte han med et blåt øje, en meget hævet pande, et skar på kinden og blå mærker på skuldre og arme efter, at der blev tæsket løs på ham, mens han lå på jorden ude foran klubben.

Fodboldspilleren havde været ude og fejre en vens fødselsdag og var beruset, da ulykken skete og blev hjulpet hjem af en ven, som samlede ham op fra jorden og ind i en taxa.

Danny Drinkwaters karriere er ved at udvikle sig til en nedtur. Foto: LEE SMITH

»Han var meget fuld, og ærligt husker han ikke så meget fra hændelsen. Hans kammerat skulle forklare ham det dagen efter,« fortæller kilden.

Faktisk var skaderne så slemme, at Drinkwater angiveligt selv var forfærdet, da han vågnede næste morgen. Derefter fløj han til Spanien i skjul for at gemme sig.

»Han er knust. Hans skader var ret alvorlige, og han ligner noget, der er løgn.«

For en uge siden meddelte både Burnley og Chelsea - der ejer spilleren - at Drinkwater var ude med en kuriøs ankelskade. Der altså skyldes slagsmålet.

Angrebet er ikke blevet politianmeldt.

Danny Drinkwaters karriere så lovende ud, da han var en af profilerne på Leicester-holdet, der sensationelt vandt Premier League i 2016. Men siden er det næppe gået Drinkwaters vej, der i foråret fik frataget sit kørekort i 20 måneder, fordi han beruset kørte galt i sin bil.

Nedturen er også rent sportslig for Drinkwater, der ikke har spillet en kamp i Premier League i 18 måneder.

Sidste måned erklærede han dog, at det var »tid til at få sin karriere tilbage på rette spor.«