En rasende Pep Guardiola blev tirsdag aften bortvist midt i Manchester Citys fatale nederlag i Champions League.

Den spanske manager lagde sig ud med sin landsmand, dommer Mateu Lahoz, da hans mandskab kort før pausen fik et mål annulleret, og det resulterede i en billet til tilskuerpladserne.

Alligevel var det ikke nok til at lukke munden på ham

»Han (Mateu Lahoz, red.) kan godt lide at være anderledes, han kan godt lide at være speciel. Og han er speciel. Han dømmer det modsatte af, hvad folk kan se. Jeg sagde ikke noget forkert til ham, og det var derfor forkert at bortvise mig,« sagde Guardiola på pressemødet efter kampen.

Pep Guardiola måtte lørdag se anden halvleg af kampen mellem Manchester City og Liverpool fra tribunen. EPA/Nigel Roddis Foto: Nigel Roddis Pep Guardiola måtte lørdag se anden halvleg af kampen mellem Manchester City og Liverpool fra tribunen. EPA/Nigel Roddis Foto: Nigel Roddis

Episoden, der antændte Guardiolas temperament, var Leroy Sané scoring til 2-0, der blev underkendt for offside. På langsomme gengivelser fremgik det, at dommeren var forkert, da Manchester City-angriberen modtog bolden fra en Liverpool-spiller, og det havde Guardiola svært ved at forstå, at dommeren ikke kunne se:



»Jeg sagde til ham, at Leroy Sanes mål burde have talt, og derfor bortviste han mig. Det havde været en anden historie at gå til pause foran 2-0.«

»Det er beslutninger som disse, som gør forskellen. Liverpool gjorde det godt, men vi havde ikke beslutningerne på vores side i de rette øjeblikke. I denne turnering er holdene så lige, at dommerens indflydelse er meget vigtig.«

Trods en tidlig føring endte Manchester City med at tabe 2-1 og er dermed ude af denne sæsons udgave af Champions League.