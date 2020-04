Fodboldfans skulle aldrig være rejst til England.

Det vakte opsigt, da 1/8-finalen i Champions League mellem Liverpool og Atletico Madrid blev spillet - vel at mærket med 54.000 siddende på tribunerne.

Heriblandt havde næsten 3.000 tilskuere fra Madrid fundet vej til stadion.

Men det skulle aldrig været sket. Det indrømmer Madrids borgmester, José Luis Martinez-Almeida.

Næsten 3.000 spaniere havde taget turen til Liverpool. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Næsten 3.000 spaniere havde taget turen til Liverpool. Foto: JAVIER SORIANO

»Det gav ingen mening, at 3.000 Atletico-fans skulle rejse til Anfield på det tidspunkt. Det var en fejl,« udtaler borgmesteren Onda Cero ifølge Independent.

Spanien er ét af de lande, der er hårdest ramt af coronavirus. I øjeblikket er der udgangsforbud på sjette uge, og landet registreret mere end 20.000 dødsfald som følge af virussen - og mere end 200.000 smittede.

»Selvfølgelig i bagklogskabens klare lys, men jeg tror, at selv på det tidspunkt burde man have været mere forsigtig,« tilføjer José Luis Martinez-Almeida.

I marts, da Champions League-kampen blev spillet, var der allerede udbrudt flere hundrede tilfælde af coronavirus i den spanske hovedstad. Derfor mener den italienske coronalæge Matteo Bassetti, at de spanske fans kan have videregivet smitten i England.

»Problemet kan være blevet eksporteret til England. Det er muligt, at spillerne har været udsatte. Det er ikke let at holde en bestemt afstand under en fodboldkamp. Mange ting fungerede ikke, og Uefa kunne have gjort det bedre og ageret på en anden måde,« fortalte Matteo Bassetti på sine sociale medier ifølge franske L'Equipe i slutningen af marts.

Også Champions League-kampen mellem Atalanta og Valencia i slutningen af februar frygtes at have været medvirkende til, at coronavirussen har og fortsat hærger i Norditalien.

»Tusindvis af mennesker samlet, to centimeter fra hinanden i eufori, skrig og kram, og det kan have favoriseret virussens spredning,« sagde lægen og immunologen Francesco Le Foche i Corriere dello Sport

Det er ikke bevist, hvorvidt kampene medførte en smittekæde af coronavirus. Ikke desto mindre blev al fodbold kort efter lukket ned på ubestemt tid, hvilket fortsat er i takt.