Uefa har meldt ud, at minimum 14.500 vil få adgang til EM-kampe i München. Borgmester afviser tilskuergaranti.

Der er ingen garanti for, at München vil lukke tilskuere ind til sommerens fire EM-kampe i den sydtyske by.

Det udtaler byens overborgmester Dieter Reiter. Tidligere på fredagen lød meldingen fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på, at minimum 14.500 tilskuere ville få adgang til kampene på Allianz Arena.

- Jeg glæder mig over, at Uefa tilsyneladende har været så venlige at anerkende München som en attraktiv værtsby uden en publikumsgaranti, siger Dieter Reiter ifølge nyhedsbureauet dpa.

Overborgmesterens udtalelse går dermed stik imod udmeldingen tidligere fredag fra Uefa, der sagde, at lokale myndigheder i den tyske by havde garanteret minimum 14.500 tilskuere.

- For en uge siden kunne jeg heller ikke sige, om kampene ville foregå med tilskuere og hvor mange. Det er der heller ingen, der kan sige noget om i dag.

- Det er årsagen til, at der frem til i dag ikke er lavet nogen garanti omkring tilskuere, siger Reiter.

Fredag skar Uefa antallet af EM-værtsbyer ned fra 12 til 11. Dublin og Bilbao blev frataget værtskabet, da byerne ikke kunne stille de nødvendige garantier om tilskuere.

Kampene i Bilbao flyttes til Sevilla, mens kampene i Dublin rykkes til Sankt Petersborg og London.

/ritzau/