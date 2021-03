Keld Bordinggaard stopper som trænerchef i Vejles ungdomsafdeling og skifter til unavngiven topklub i Europa.

Den tidligere assistentlandstræner Keld Bordinggaard stopper i Vejle Boldklub efter halvandet år som head of coaching i klubbens ungdomsafdeling.

Bordinggaard har fået job i en endnu unavngiven europæisk topklub, oplyser Vejle på sin hjemmeside.

- Jeg har altid været glad for at komme i Vejle Boldklub og følt mig godt tilpas i klubben. Derfor håber jeg også, at jeg kan vende tilbage til klubben på et senere tidspunkt, siger Bordinggaard til hjemmesiden.

Fra 2002 til 2006 var han assistent for Morten Olsen på det danske A-landshold, hvorefter han fra 2006 til 2011 var cheftræner for det danske U21-landshold.

Han har siden haft korte ophold som henholdsvis cheftræner i Silkeborg og assistent i den tyske klub Mainz 05.

I Vejle er man ærgerlig over afskeden med Keld Bordinggaard, men det er et brud, som man har vidst, ville ske før eller siden.

- Keld Bordinggaard har løst sine opgaver i Vejle Boldklub med indsigt, perspektiv og fodboldfaglighed og sat et aftryk, der vil præge talentsektoren i fremtiden, lyder det fra talentchef Steen Thychosen.

- Det siger sig selv, at når man henter en sådan kapacitet ind, så vil der på et tidspunkt komme større klubber, og det har Keld og jeg hele tiden været bevidste om og haft en dialog omkring.

/ritzau/