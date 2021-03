Onsdag middag meddelte Superligaklubben Vejle, at man vinker farvel til trænerchef i ungdomsafdelingen, Keld Bordinggaard.

Den tidligere landsholdsassistent og U21-landstræner har fået job i en 'unavngiven europæisk topklub', lød det i pressemeddelelsen fra Vejle.

Den unavngivne europæiske topklub er ifølge B.T.s oplysninger tyske Bayer Leverkusen, hvor Bordinggaard allerede er et velkendt navn.

Her har den danske fodboldtræner, der har en aktiv fortid i klubber som OB, Silkeborg og Vejle, scoret en stor stilling. Han har fået en stor stilling i toppen af den sportslige ledelse i klubben, der lige nu indtager sjettepladsen i Bundesligaen. Her skal han blandt andet arbejde tæt sammen med den tyske fodboldlegende Rudi Völler.

epa04274185 Mainz's head coach Danish Kasper Hjulmand (R-L) and his assistant coaches Bo Svensson and Keld Bordinggaard seen after the first training of the season of the German Bundesliga club 1. FSV Mainz 05 at Bruchwegstadion in Mainz, Germany, 23 June 2014. EPA/FREDRIK VON ERICHSEN Foto: FREDRIK VON ERICHSEN Vis mere epa04274185 Mainz's head coach Danish Kasper Hjulmand (R-L) and his assistant coaches Bo Svensson and Keld Bordinggaard seen after the first training of the season of the German Bundesliga club 1. FSV Mainz 05 at Bruchwegstadion in Mainz, Germany, 23 June 2014. EPA/FREDRIK VON ERICHSEN Foto: FREDRIK VON ERICHSEN

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Keld Bordinggaard, som sandsynligvis bliver præsenteret i Bundesliga-klubben senere onsdag.

Danskeren har et særdeles godt kendskab til tysk fodbold. I Leverkusen har han indtil i dag ageret rådgiver for sportsdirektør Simon Rolfes.

Og han var assistent for Kasper Hjulmand, da Danmarks nuværende landstræner havde cheftrænertjansen i Bundesligaklubben Mainz.

Bordinggaard var fra 2002 til 2006 assistentlandstræner under Morten Olsen, hvorefter han overtog tøjlerne hos U21-landsholdet, hvor han var frem til 2011.