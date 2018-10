Andreas Cornelius mener, at Bordeaux burde have fået alle tre point i kampen, som FCK vandt 2-1.

Bordeaux. Bordeaux satte i perioder FC København under stort pres i torsdagens Europa League-kamp.

Men da dommerens fløjte lød for sidste gang, stod der 1-2 på måltavlen, og tre point til københavnerne var en realitet.

Sådan burde det dog ikke være gået, mener Bordeaux-angriberen Andreas Cornelius, som kom ind efter en times tid mod sin tidligere klub.

- Jeg synes, at vi er uheldige med ikke at vinde. Vi havde skud på undersiden af overliggeren, vi havde skud på stolpen, og vi brænder et straffespark. Så kan man ikke forvente mere, siger Cornelius.

En scoring af Robert Skov i kampens tillægstid blev afgørende. Skov fik bolden fra holdkammeraten Rasmus Falk og bankede bolden i mål, men Bordeaux skulle have forhindret det, påpeger Cornelius.

- Det var dårligt forsvarsspil, at vi lod dem score på et indkast. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det var individuelle fejl. Men taktisk og som hold skulle vi forsvare os bedre, siger han.

Presset på Bordeaux var stort inden torsdagens opgør efter nederlag i første runde til Slavia Prag.

Men med nul point i de to første kampe er det nu endnu større, og det franske mandskab skal passe på, at de andre tre hold ikke stikker af.

- Det er en svær situation, vi har sat os i. Nu skal vi bare ud og vinde en masse kampe, siger Cornelius, som påpeger, at Bordeaux nok går videre, hvis holdet vinder de næste fire kampe.

Bordeaux skal møde russiske Zenit i de to næste kampe i Europa League. Zenit spillede sig ligesom FCK op på fire point med en sejr over Slavia Prag torsdag.

/ritzau/