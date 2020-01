Cypern blev ramt af et chok fredag, der har resulteret i, at alle fodboldkampe er udsat på ubestemt tid.

Middelhavsøen var kulisse til en bombeangreb mod en fodbolddommers bil, og det Cypriotiske Fodboldforbund var ikke længe om at kalde episoden for et terrorangreb. Du kan se et billede af den beskadigede bil i bunden af artiklen.

Heldgivis sad bilens ejermand, den 33-årige Andreas Constantinou, ikke i køretøjet, da bomben sprang, og han er dermed uskadt. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ikke desto mindre skaber episoden frygt blandt dommerstanden på Cypern, som har valgt at strejke efter hændelsen, der i forvejen sker i kølvandet på store spændinger og alvorlige anklager om snyd og bedrag.

Den seneste tid har matchfixing fyldt rigtig meget på øen, faktisk så meget at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og cypriotisk politi undersøger cypriotisk fodbold for flere potentielle tilfælde af matchfixing.

»Vi vil ikke længere tolerere kriminelle elementer, som ikke har noget at gøre med sporten og tilsviner cypriotisk fodbold og landet,« siger Cyperns præsident Nicos Anastasiades.

Udtalelsen faldt ikke i god jord hos dommerforbundet, der mener, at præsidenten er for generaliserende.

Bomben var anbragt på bilens motorhjelm og var skyld i omfattende skader.