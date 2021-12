Jon Dahl Tomasson stopper som cheftræner i Malmø FF efter at have ført klubben til to mesterskaber.

Det har den svenske klub torsdag eftermiddag meddelt på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at det er Jon Dahl Tomassons egen beslutning at forlade Malmø.

»Jon har meddelt, at han ønsker at forlade MFF, og efter flere snakke er vi blevet enige om at skilles. Det er selvfølgelig trist. Det har virkelig været en succeshistorie, og vi har hele tiden haft et godt samarbejde,« siger Daniel Andersson, der er sportschef i Malmö FF.

Jon Dahl Tomasson siger selvom sit valg:

»Det var en svær beslutning at sige farvel, men samtidig en god følelse, for jeg føler, at jeg slutter på toppen med Malmö FF.«

»Jeg er ydmyg, taknemmelig og stolt over at have været træner i en af de største klubber i Skandinavien. Og stolt over, at vi i løbet af de her to år har skrevet nye, smukke kapitler ind i klubbens historiebøger.«

»Et hjerteligt tak til alle jer i og omkring klubben for to uforglemmelige år,« siger den tidligere danske landsholdsstjerne.

Jon Dahl kom til Malmö FF i januar 2020, og han har ført klubben til tops i begge sine sæsoner som cheftræner.

Derudover formåede han i efteråret at kvalificere holdet til gruppespillet i Champions League.