Zlatan Ibrahimovic har købt en fjerdedel af den svenske klub Hammarby.

Ibrahimovic har en plan om at gøre klubben til den største i Skandinavien.

Det fortæller han til Aftonbladet.

»Jeg er blevet enige med teamet fra Hammarby om at gøre den her klub så global som muligt. Vi vil blive set over hele verden. Ikke kun i Sverige, men over hele verden. Alle bør vide, hvem Hammarby er, og når du ser logoet, skal du forstå, at det er Hammarby,« siger Ibrahimovic til mediet, inden han fortsætter:

»Der er ingen grænser for, hvor stor Hammarby kan blive. Det, som er specielt ved Hammarby, er, at klubben vokser hele tiden. Det er klubben, der har det største potentiale for at blive den største klub i Skandinavien.«

Selv er han meget tilfreds med nu at være medejer af en professionel fodobldklub:

»Det føles fantastisk. Det føles spændende. Det er et helt andet projekt, og jeg er meget motiveret. Jeg vil være meget engageret i det den dag, jeg slutter med fodbold. Jeg ser frem til at arbejde med fodbold fra en anden vinkel. Ikke bare på banen.«

Selv afviser Zlatan Ibrahimovic dog at stille op for den grønne og hvide Stockholm-klub.



»Jeg har jo sagt i 10 år, at jeg ikke skal spille fodbold i Allsvenskan. Det kommer ikke til at ske,« siger Ibrahimovic.

I begyndelsen af oktober blev der rejst en statue af den 38-årige svensker på Stadiontorvet i Malmö, Zlatans barndomsklub. Derfor vil det sandsynligvis undre mange, at fodboldspillere nu investerer i en Stockholm-klub og ikke Malmö:



»Det her har intet at gøre med Malmö FF. Når det handler om Malmö, så snakker vi om fodboldspilleren Zlatan. Jeg tror, at de i Malmö respekterer det her. Jeg har en god relation til Malmö og har haft det i alle år,« siger Ibrahimovic.

Ejerskabet er rent praktisk kommet i stand ved, at det svenske ikon har købt halvdelen af den aktieandel på 47 procent, som amerikanske Anschutz Entertainment Group (AEG) ejer i Hammarby. AEG ejer også LA Galaxy, og her er forbindelsen opstået.

Det er endnu uvist, hvor - eller hvorvidt Zlatan Ibrahimovic fortsætter sin aktive karriere som fodboldspiller.

Flere kluber har været i spil, hvor italienske AC Milan har været hedest på rygtebørsen.