Bare fire dage inden kvartfinale-braget mod RB Leipzig i Champions League er det kommet frem, at to medlemmer af Atletico Madrids stab eller trup er blevet testet positiv for corona-virus.

Det kan forhindre det spanske storhold i at rejse til Portugal i morgen, hvor kampen skal spilles i Lissabon, hvilket ellers var planen. Det oplyser kubben på sin hjemmeside.

Atletico Madrid oplyser af hensyn til privatlivets fred ikke, hvem det er, der er blevet testet positiv i de test, der er blevet udført lørdag på hele holdet og staben omkring holdet.

De to smittede skal testes igen, og er nu isolerede i deres hjem.

Foto: JUAN MEDINA

Klubben har henvendt sig til de relevante sundhedsmyndigheder og sportsmyndigheder i Spanien og Portugal, og de har også informeret Uefa, som de nu skal koordinere med i forhold til, hvordan situationen skal gribes an frem mod kampen mod RB Leipzig.

Kampen skal - som de øvrige kvartfinaler - spilles i Portugal i den kommende uge i den særlige Final 8-udgave af 2020-sæsonens Champions League.

Men nu ser det ud til at klubbens forberedelser frem mod den vigtige kamp bliver godt og grundigt forstyrret af de to tilfælde af Covid-19 med ændrede rejseplaner og deraf følgende ændrede træningsplaner til følge.

Atlético Madrid, som slog Liverpool ud af 1/8-finalen, skal efter planen møde Yussuf Poulsens RB Leipzig-mandskab på torsdag.