Jon Dahl Tomassons overraskende exit fra det danske landshold efterlader et kæmpe hul i Åge Hareides trænerteam med kun få måneder til EM.

Som B.T. her til aften kan afsløre, så skal Hareides assistenttræner gennem de sidste fire år overtage trænerposten i den svenske topklub Malmö FF. Han stopper dermed på landsholdet - og kommer ikke med til EM.

Jon Dahl Tomassons kommende stop, som endnu ikke er officielt meldt ud, kommer som en bombe for DBU, og det er uvist, hvad der skal ske frem mod EM.

Med under seks måneder til at det går løs ved EM på hjemmebane, står Hareide uden sin vigtigste mand ved sin side til de kommende store opgaver og i den vigtige forberedelse til den stærkt imødesete slutrunde, hvor der venter mindst tre kampe i Parken.

Ifølge B.T.s oplsyninger skal DBU's ledelse med Peter Møller i spidsen mødes med Åge Hareide efter weekenden for at drøfte situationen.

Skal Hareide finde en ny assistenttræner, som kan overtage Jon Dahl Tomassons rolle, eller kan det nuværende trænerteam klare opgaverne? Det er nogle af spørgsmålene, der skal findes svar på.

43-årige Jon Dahl Tomasson har været en tæt sparringspartner med Åge Hareide i de sidste fire år. Blandt andet er den danske landsholdslegende af Hareide blevet krediteret for flere taktiske tiltag, eksempelvis dem, der førte til, at Danmark vandt 4-0 over Polen i VM-kvalifikationen i efteråret 2017.

Jon Dahl Tomasson har sågar været vikarierende landstræner i efteråret ved to lejligheder i to kvalkampe til EM, hvor Åge Hareide var påvirket af en operation i ryggen.

For Tomasson er jobbet i Malmö FF en sikring af fremtiden, for ligesom landstræner Hareide har han længe vidst, at Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst efter EM er det nye landstræner-team.

Malmö FF har været på trænermarkedet, siden dagen efter holdet vandt i Parken over FC København i Europa League med 1-0 den 12. december.

Her blev tyske Uwe Rösler og Malmö FF enige om at gå hver til sit, selv om klubben til foråret igen er sikret mere europæisk fodbold. Og nu har Tomasson altså ifølge B.T.s oplysninger takket ja til jobbet.

