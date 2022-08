Lyt til artiklen

Han stod en brandkamp, da FC København onsdag aften kvalificerede sig til Champions League.

Men der var også lige noget andet, der fyldte hos københavnernes nyindkøb Mathew Ryan efter kamp.

Den australske målmand blev nemlig bombarderet med kasteskyts fra de mange vilde Tranzonspor-fans i anden halvleg. Lightere, flasker og mønter blandt andet.

»Heldigvis blev jeg ikke ramt, men jeg samlede i hvert fald 10-20 mønter op fra jorden omkring mig. Det skete også i København, hvor der i anden halvleg blev smidt ting efter mig. Men hvad kan man gøre?« lød det fra FCK-målmanden efter kampen.

Det var særligt efter 70 minutter, at det regnede med kasteskyts og buhråb mod australieren, efter han havde modtaget et gult kort for – ifølge dommeren – at trække tiden.

»Dommeren skyndte på mig. Men det var 30 grader derude og fugtigt, og jeg skulle bare have noget at drikke. Det var ikke sådan, at jeg trak tiden for meget. Jeg fik jo også kastet ting efter mig, så jeg prøvede at rydde banen, og han (dommeren, red.) prøvede at fortælle mig, at jeg skulle skynde mig,« forklarede Mathew Ryan og tilføjede:

»Jeg prøvede ikke på at være respektløs over for ham, men bare gøre alt inden for rimelighedens grænser. Han så dog anderledes på det og besluttede at give mig et gult kort. Jeg kan godt forstå, at modstanderholdets fans bliver irriteret, men jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe holdet med at vinde.«

FCK kunne onsdag aften juble, da returkampen mod de tyrkiske mestre Trabzonspor var færdigspillet.

For med et 0-0-resultat bookede de danske mestre for første gang i seks år en billet til Champions League-gruppespillet.