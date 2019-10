Andreas Skov Olsen kunne godt have ønsket sig en endnu bedre start end den, han har fået i den italienske Serie A-klub Bologna.

Siden sommerens klubskifte fra FC Nordsjælland har han blot været på banen i sammenlagt 48 minutter.

B.T. har mødt den 19-årige offensivspiller til en snak forud det danske U21-landsholds kamp torsdag aften i EM-kvalifikationen mod Nordirland i Aalborg, og på spørgsmålet om, hvorvidt hans første periode i Bologna er gået som forventet, svarer han således:

»Vi befinder os jo i en lidt vanskelig situation, fordi vores træner (Sinisa Mihajlovic, red.) er indlagt på hospitalet med kræft. Han er der derfor ikke i hverdagen. Jeg tror, vi indtil videre kun har set ham i forbindelse med tre af vores kampe. Så det er lidt anderledes at skulle tale med sin træner over Skype. Men ellers er jeg kommet til et godt sted, hvor jeg lærer utroligt meget.«

Andreas Skov Olsen skiftede i sommer fra Superliga-klubben FC Nordsjælland til Bologna i den italienske Serie A. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Skov Olsen skiftede i sommer fra Superliga-klubben FC Nordsjælland til Bologna i den italienske Serie A. Foto: Liselotte Sabroe

Andreas Skov Olsen havde i weekendens uafgjorte kamp mod Lazio muligheden for at score sejrsmålet i dommerens tillægstid.

»Jeg kunne nok godt have ramt bolden lidt bedre. Men hovedstød er ikke min spidskompetence,« siger Andreas Skov Olsen, der var en smule i tvivl om, hvorvidt han skulle takke ja til Bologna.

»Der var tilbud fra andre klubber,« lyder hans kortfattede svar.

Hvad fik dig så til at sige ja til Bologna?

»Først og fremmest den interesse, de har vist for mig. Inden kontraktunderskrivelsen fulgte de mig i lang tid. De ville mig rigtig gerne, og de præsenterede en god udviklingsplan. I modsætning til nogle af de andre klubber, hvor det var sådan lidt for 'de ville bare have mig for at have mig'-agtigt.«

U21-landsholdet Danmarks spanske U21-landstræner Albert Capellas har i denne uge sit hold samlet til træningssamling forud torsdag aftens hjemmekamp i Aalborg mod Nordirland.

Kampen er Danmarks anden i kvalifikations-gruppespillet forud U21-EM i Ungarn og Slovenien 13.-27. juni 2021.

Foruden Nordirland er Danmark i indledende pulje med Finland, Ukraine, Malta og Rumænien.

Gruppevinderen kvalificerer sig direkte til EM.

Hvad savner du efter skiftet fra Danmark til Italien?

»Det er et fedt eventyr at befinde sig midt i. Nu står jeg på egne ben og bor for mig selv i centrum af Bologna. Selvfølgelig savner jeg familien. Og så kunne jeg også godt tænke mig at spille hver weekend. Men sådan er det hver gang, man kommer et nyt sted: Man skal kæmpe for sin plads. Jeg synes, der spilles fed fodbold dernede, og man lærer altså utroligt meget.«

Hvornår tror du, at du bliver fast mand i Bolognas startopstilling?

»Jeg er nød til at være tålmodig, men jeg kæmper hårdt hver eneste dag og satser på at slå til, når chancen byder sig.«

Det har vel givet dig masser af selvtillid, at du scorede begge mål i jeres første kval-kamp mod Rumænien for en måneds tid siden.

»Efter sommerens EM-slutrunde er vi jo i gang med at bygge et helt nyt hold op. Så det var helt sikkert en god start for både mig og holdet.«

Hvordan trives du på U21-landsholdet?

»Det er spændende at være en del af, og min rolle nu er større end tidligere, hvor jeg måtte kæmpe med Robert Skov om samme plads.«

Hvad forventer du af den kommende EM-kamp mod Nordirland?

»Vi har hjemmebanefordel. Så vi skal spille den på egne præmisser og ikke deres.«

Danmark møder i EM-kvalifikationen - udover Rumænien og Nordirland - også Finland, Ukraine og Malta.

Det bedste hold kvalificerer sig til slutrunden, der afvikles i juni 2021 i henholdsvis Ungarn og Slovenien.

»Vi går benhårdt efter førstepladsen i gruppen. Så når vi nu skal møde Nordirland, er det kun sejr der tæller,« siger Danmarks spanske landstræner, Albert Capellas.