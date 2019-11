Den 15-årige bolddreng, som José Mourinho roste til skyerne efter Tottenhams 4-2 sejr over Olympiakos i tirsdagens Champions League-kamp, udtaler sig nu for første gang om episoden.

»Det reddede min dag, mit liv faktisk.«

Det fortæller den 15-årige bolddreng, der går under navnet Callum Hynes til Tottenhams hjemmeside.

Episoden skete efter, efter at Tottenham var ved at etablere et angreb, men Olympiakos fik tacklet bolden ud til et indkast på egen banehalvdel.

Callum Hynes fløj op fra sin plads, og han fik lynhurtigt kastet bolden til Serge Aurier, der kunne sende ligeså hurtige Lucas Moura i dybden, og han smækkede bolden ind til Harry Kane. Og så stod der 2-2 efter, at Tottenham havde været nede med 0-2.

TV-billeder viste, hvordan Mourinho først pegede på Hynes, inden han uddelte en kæmpe highfive og en krammer:

»Det er lidt surrealistisk. Jeg gjorde bare mit job, og jeg kan stadig ikke tro, hvad der skete. Jeg så ikke engang målet. Jeg havde travlt med at hente den bold, der var røget ud, og derefter hørte jeg et jubelbrøl. Jeg vendte mig rundt, og jeg kunne se, at Harry (Kane, red.) jublede,« siger Hynes til Tottenhams hjemmeside.

»Jeg så gengivelsen på skærmen, og jeg så præcist, hvad der skete. Du kan se på mit smil, at det bare var utroligt. José behøvede ikke at gøre det. Det var virkelig sødt af ham, at han kom over. Det reddede min dag, mit liv faktisk. Jeg elsker Spurs, og det var et fantastisk øjeblik, som jeg aldrig glemmer,« slutter den 15-årige bolddreng.

Christian Eriksen og Jose Mourinho. Foto: GLYN KIRK Vis mere Christian Eriksen og Jose Mourinho. Foto: GLYN KIRK

Mourinho udtalte efter kampen, at han faktisk forsøgte at få bolddrengen ned i omklædningsrummet efter kampen:

»Jeg ville gerne have ham med ned i omklædningsrummet for at fejre det med spillerne, men han var taget hjem.«

»Jeg elsker intelligente bolddrenge, som jeg selv var. Og drengen i dag var intelligent. Han læste spillet, forstod spillet og lavede en vigtig assist. Det var et stort øjeblik for ham, som han aldrig vil glemme,« sagde Mourinho efter kampen ifølge BBC.

Totttenham spiller igen lørdag den. 30. november, når de tager imod Bournemouth klokken 16:00.