Det er ikke tit, at bolddrengen løber med det meste af opmærksomheden, når fodboldkampene skal afgøres.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete i 2013 for den dengang 17-årige Charlie Morgan.

I en kamp mellem Swansea, der havde Michael Laudrup som træner, og Chelsea, endte bolddrengen på mærkværdig vis med at ligge ovenpå bolden i det, som lignede et forsøg på at trække tiden.

Dette huede ikke Eden Hazard, Chelseas store stjerne, som i et forsøg på at få bolden fri, sparkede til den. Desværre ramte han også bolddrengen og fik et rødt kort.

Football - Swansea City v Chelsea - Capital One Cup Semi Final Second Leg - Liberty Stadium - 23/1/13 Chelsea's Eden Hazard clashes with a ball boy during the game resulting in Hazard being later sent off Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine Livepic Foto: Carl Recine Vis mere Football - Swansea City v Chelsea - Capital One Cup Semi Final Second Leg - Liberty Stadium - 23/1/13 Chelsea's Eden Hazard clashes with a ball boy during the game resulting in Hazard being later sent off Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine Livepic Foto: Carl Recine

Chelsea endte med at tabe kampen, mens kameraerne fangede en Charlie Morgan, som sad på sidelinjen og ømmede sig efter mødet med Hazards støvle.

Den dag i dag har Charlie Morgan dog lagt karrieren som bolddreng bag sig. I stedet har han opbygget sig en hidsig formue på at sælge vodka. Det kan du læse mere om lige her.

Faktisk går det så godt med salget og indtjeningen, at han nu er kommet med på en eksklusiv liste.

Hvert år opgør Daily Mail, hvem der tjener mest i Storbritannien, og her sniger Charlie Morgan sig ind på en 27.-plads over de 35 rigeste under 35 år.

Formuen på 55 millioner pund gør også, at Charlie Morgan slår et navn som Harry Kane, anføreren for Englands fodboldherrelandshold, som 'kun' er god for 51 millioner pund.

Eden Hazard forlod Storbritannien tilbage i 2019, da han skiftede til Real Madrid, og er derfor af gode grunde ikke en del af Daily Mails liste. Forbes opgjorde dog hans indtjening for 2022 alene til at være 25 millioner pund, så selvom han trak det korte strå i mødet med Charlie Morgan på banen, er der en vis sandsynlighed for, at han har den økonomiske overhånd.