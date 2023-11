Marginaler. Det er ofte dem, der afgør kampe på højeste plan, og det var også tæt på at blive en faktor, da FC København spillede 0-0 mod Bayern München onsdag aften i Champions League.

Resultatet kan få enorm betydning for FC Københavns videre deltagelse i den store turnering, men det var også tæt på at gå galt, da dommeren kort før tid dømte et straffespark til tyskerne for hånd på bolden af Peter Ankersen.

Det blev dog omstødt, da dommeren så situationen efter med brug af VAR. Men lige i den situation var det lige ved at være for meget af det gode for Nicolai Boilesen.

»Da hun fløjter for straffe, kan jeg snart ikke være i min krop mere. Jeg tænkte, at nu stopper det med det uheld på den måde med de marginaler. Men heldigvis var de med os i dag, der var ikke noget at komme efter, i hvert fald hvis du spørger Peter selv,« siger Nicolai Boilesen.

Foto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix

Den rutinerede forsvarsspiller var selvfølgelig yderst tilfreds med det hårdt tilkæmpede point i München.

»Vi kunne ikke have ønsket mere. Ja, vi bliver spillet rigtig dybt i store perioder, men jeg synes, at vi møder et top to/tre- hold i verden på deres hjemmebane, og jeg tror, at de har vundet 28 og spillet to uafgjorte i de sidste 30 kampe, inden de møder os, og vi holder dem fra at have mange store chancer.«

»Nu har vi alt i egne hænder for at gå videre. Det, tror jeg ikke, mange af jer havde forventet, inden vi gik i gang. Det er ikke færdigt endnu, men det har fandeme været godt i de fem kampe.«

Nicolai Boilesen måtte i øvrigt udgå fra opgøret med smerterne malet i ansigtet efter 70 minutters spil. Han var dog fortrøstningsfuld efter opgøret.

»Jeg fik et slag direkte på knæskallen, men jeg havde kun fem minutter at give af, så jeg satte mig ned, så Peter havde lidt længere tid til at varme op og være klar.«

FC København møder den 12. december Galatasaray i den altafgørende kamp i Parken. Sejr – så er FC København videre i Champions League. Uafgjort er også nok, hvis Manchester United ikke vinder hjemme over Bayern München.