Et opkald, et smil og et besøg.

Det var, hvad der skulle til, før Nicolai Boilesen stille og roligt kunne komme ud af chok-boblen, som landsholdet befandt sig efter Christian Eriksens kollaps under EM.

»At se ham snakke, grine og lave sjov og bare være den, han er. Det var der, hvor det hjalp mig. Det var noget andet at se ham 'live' på Facetime end at få nogle meldinger fra lægerne, om at det ser fint ud,« siger FCK-backen, som var en del af den danske EM-trup.

Det er i et interview i fodboldmagasinet Offside på Viaplay, at Boilesen åbner op om sine oplevelser fra dagene efter, at Eriksen faldt om – og blev genoplivet – efter et hjertestop i den første danske EM-kamp mod Finland i Parken.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Nogle dage senere besøgte han os i lejren med sin kone og sine børn, og derefter blev hverdagen lidt lettere,« siger Boilesen.

Han spillede sammen med Christian Eriksen i Ajax Amsterdam i flere sæsoner, da de begge var helt unge talenter på vej frem i fodboldverdenen.

Så episoden påvirkede ham – og resten af truppen og Danmark for den sags skyld – meget. Men fokus på fodbolden vendte stille og roligt tilbage, og landsholdet endte med at spille sig i EM-semifinalen.

»Det endte med at udvikle sig til en positiv sag. Det var en rutsjebane af følelser og oplevelser. Det var vildt,« siger Boilesen i interviewet, som kan ses herover.