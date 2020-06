Efter lange skadespauser lysner det for FC Københavns Nicolai Boilesen og Jonas Wind.

FC København har manglet profilerne Nicolai Boilesen og Jonas Wind i stort set hele sæsonen.

Men nu kan træner Ståle Solbakken så småt begynde at overveje, hvordan han vil bruge de skadesplagede spillere på sit hold.

FCK skriver på sin hjemmeside, at Boilesen var på træningsbanen mandag. Venstrebacken har siddet ude med en alvorlig knæskade, siden han udgik i en træningskamp i Østrig for snart et år siden.

Jonas Wind fik en flot start på sæsonen med fem mål i seks superligakampe, før også han blev sat på sidelinjen med en skade.

Efter coronapausen blev Wind meldt klar til kamp, da Superligaen genstartede, men han fik en reaktion efter en træningskamp og måtte udskyde sit comeback.

Klubben forventer, at den unge angriber træner med fra torsdag.

Mens Boilesen og Wind er ved at være klar til træning, venter Viktor Fischer på en operation i denne uge. Derefter venter en periode med genoptræning.

Dame N'Doye er også skadet og forventes ude i nogle uger, men hans genoptræning "går planmæssigt", skriver klubben.

FCK ligger nummer to i Superligaen med 57 point. Der er 11 point op til FC Midtjylland på førstepladsen.

/ritzau/