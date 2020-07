Nicolai Boilesen er klar efter en knæskade, og er for første gang i denne sæson med i FC Københavns trup.

Nicolai Boilesen er tilbage.

Den tidligere landsholdsspiller kan få sine første superligaminutter i 14 måneder, når FC København torsdag møder FC Midtjylland i Herning i en kamp mellem nummer et og to i Superligaen.

Forsvarsspilleren blev ramt af en alvorlig knæskade i en træningskamp sidste sommer, men er nu kommet sig og er med i den 19 mand store bruttotrup, FCK-træner Ståle Solbakken har udtaget til kampen i det midtjyske.

Det fejrer FCK selv med en samling af Boilesen-danse:

Så må der danses! @NicoBoilesen er i truppen til kampen i morgen og kan få sine første spilleminutter i over et år #fcklive #sldk pic.twitter.com/JYvRAXLzUp — F.C. København (@FCKobenhavn) July 8, 2020

I torsdagens kamp skal FCK forsøge at forpurre FC Midtjyllands festaften. Hjemmeholdet behøver blot et enkelt point for at sikre sig det danske mesterskab.

Nicolai Boilesen var et af dansk fodbolds mest lovende talenter, da han som teenager spillede sig ind på førsteholdet i den hollandske storklub Ajax og fik landsholdsdebut som 19-årig.

Siden er karrieren blevet bremset af flere langvarige skadespauser. Den seneste opstod på en træningstur i Østrig i begyndelsen af juli sidste år, hvor han kom galt afsted med knæet i testkamp mod russiske Orenburg.

Boilesens fik sin seneste superligakamp 12. maj sidste år. Det var meget passende også mod FC Midtjylland i Herning.

/ritzau/