Nederlag i Aalborg sender FC Københavns kamp for bronzemedaljer ud i sidste spillerunde.

Aalborg. Med en overtidsscoring af Kasper Kusk sikrede AaB søndag tre point mod FC København.

1-0-sejren betød også, at kampen om bronzemedaljerne i Alka Superligaen afgøres i 36. spillerunde, hvilket er den sidste i mesterskabsspillet.

Med to runder igen er FC København og FC Nordsjælland nemlig begge på 57 point.

Søndagens præstation mod nordjyderne skal dog ikke gentages, hvis de forsvarende mestre vil gøre sig forhåbninger om medaljer, mener FCK-backen Nicolai Boilesen.

- Med den præstation må vi koncentrere os om at tage én kamp ad gangen og sørge for at sikre tredjepladsen i sidste runde, siger han.

Den sidste runde i Alka Superligaens mesterskabsspil sender FCK til Farum. Dermed mødes de to bronzeaspiranter i en direkte duel om medaljer.

Her har københavnerne ikke vundet i superligaregi siden 2013.

- Man kan ikke snakke om, hvad der er sket tidligere og engang i efteråret (FC Nordsjælland vandt 3-0 i august, red.). Det må vi tage til den tid.

- Nu har vi jo en kamp mod FC Midtjylland inden. Den betyder meget for, hvordan vi skal spille i Farum, siger Nicolai Boilesen.

En tredjeplads i Superligaen sikrer en billet til europæisk kvalifikationsspil.

