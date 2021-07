Fire fridage.

Det var, hvad Nicolai Boilesen nåede at få efter Danmarks EM-eventyr, inden han stødte til FCK-truppen forud for klubbens Superliga-premiere.

Og derfor var det da også en ærlig FCK-stjerne, der efter søndagens kamp mod AaB forklarede, at hele EM-oplevelsen stadig sidder i kroppen på ham.

»Nu fik jeg lige nogle dages ferie, og det var dejligt at se min datter og kæreste igen, men jeg har ikke haft nok tid til at sætte mig ned og tage EM-oplevelsen ind,« siger han.

29-årige Nicolai Boilesen var en del af Danmarks EM-trup. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 29-årige Nicolai Boilesen var en del af Danmarks EM-trup. Foto: Liselotte Sabroe

Forsvarsspilleren var nemlig en del af et landshold, der har oplevet en vanvittig rutsjebanetur de seneste seks uger.

Først et forfærdeligt chok med Christian Eriksens kollaps i Parken og dernæst en EM-rejse, der var tæt på at ende med det helt store rød-hvide mirakel.

Og netop chokket i den første gruppekamp mod Finland har da også sat dybe spor i Nicolai Boilesen, erkender han:

»Noget af det har jeg ikke fået bearbejdet endnu. Det kommer til at tage lidt tid, for det var en vild rutsjebanetur, vi var på. Der var mange følelser og oplevelser involveret.«

Boilesen fik direkte rødt i søndagens kamp mod AaB. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Boilesen fik direkte rødt i søndagens kamp mod AaB. Foto: Thomas Sjørup

På trods af den chokerende oplevelse med Christian Eriksen, endte Kasper Hjulmands mandskab med at tage hele fodboldverden med storm og spille sig i en historisk semifinale.

Noget, der kun kunne lade sig gøre, fordi hele truppen vidste, at Eriksen havde det godt trods omstændighederne, lyder det fra Boilesen:

»Christian formåede at skubbe os videre sammen med resten af Danmark. Vi kunne se, at han havde det godt, og bagefter blev vi mindet om, at selv om fodbold føles som det vigtigste i hele verden, så er der nogle andre ting, der er vigtigere.«

Var I i kontakt med Christian Eriksen efter semifinalen?

»Vi snakkede flere gange med Christian efter hans kollaps. Han var en del af vores WhatsApp-gruppe under hele EM, hvor han skrev til os før og efter hver kamp for at vise sin opbakning til os.«

Nicolai Boilesen fik en skidt start på efterårssæsonen i Superligaen, da han søndag fik et direkte rødt kort efter en voldsom tackling i opgøret mod AaB.

Kampen endte i øvrigt 2-2.

I videoen øverst kan du se højdepunkter fra opgøret i Parken.