Skidt nyt for FCK.

Klubben er kommet med en opdatering omkring Nicolai Boilesens skade, og det er ikke god læsning for klubbens fans.

»Nicolai Boilesen kommer ikke i kamp mere dette efterår for FC København. Det er konklusionen på de undersøgelser, han har gennemgået i dag, efter at han søndag udgik af kampen mod Brøndby med smerter i knæet efter et sammenstød.«

»De første undersøgelser viser også, at Boilesen formentlig undgår et indgreb og vil være klar til at spille igen efter vinterpausen. Alle i klubben ønsker Nicolai god bedring.«

Med et par stærke præstationer på det seneste kunne den tidligere Ajax-spiller måske have gjort sig forhåbninger om at finde vej til Kasper Hjulmands VM-trup, men den drøm punkterer skaden ligeledes.

Boilesen udgik efter 73 minuntter i opgøret, der endte 1-1 efter en sen FCK-scoring.

De danske mestre må desuden undvære Carlos Zeca, Rasmus Falk og Andreas Cornelius i denne periode.