Gianluigi Buffon er fortid i franske Paris Saint-Germain.

Tidligere på måneden offentliggjorde hovedstadsklubben skilsmissen med målmandslegenden.

Nu forklarer han hvorfor i et interview med italienske Corriere dello Sport.

»For fem måneder siden annoncerede PSG, at jeg ville være andenmålmand den kommende sæson. Jeg har haft tid til at tænke over det siden januar, og jeg er kommet til den konklusion, at det ikke er noget for mig. Jeg har sagt nej til rigtig mange penge og til en option på et år mere,« siger Buffon til avisen.

Gianluigi Buffon overvejer at genoptage studierne. Foto: LOIC VENANCE

Gianluigi Buffon nåede blot en sæson for PSG efter 17 år i Juventus, men nu havde han allerede behov for noget andet, forklarer han.

»Jeg har psykologisk behov for nogle nye indtryk. Og følelser får man gennem energi, drømme og fornemmelsen af at være en del af noget,« siger Buffon og forklarer, at motivationen er altafgørende.

Han overvejer derfor at tage et år »for sig selv,« og kommer med en yderst overraskende udmelding.

For kan du forestille dig at sidde på skolebænken, og så sidder Gianluigi Buffon til højre for dig?

Det kan du sikkert ikke, men den er god nok.

Buffon udelukker nemlig ikke at blive studerende påny enten for at blive træner eller »studere for at blive sportsdirektør eller på en handelsskole. Jeg vil gerne blive bedre til engelsk. Og jeg vil erhverve mig kompetencer, så jeg kan holde alle mine døre åbne i fremtiden,« forklarer den 41-årige Bufffon.

Gianluigi Buffon startede sin karriere i Parma, og ifølge flere rygter kan målmanden være på vej tilbage til sin første klub.

Han vandt VM med italien i 2006.