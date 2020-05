Divisionsforeningens protokol for opstart af Superligaen i fodbold bliver godt modtaget af klubberne. Det store problem går på ressourcer til at løfte opgaven.

Det bliver ikke nemt, men heller ikke uoverskueligt.

Sådan lyder det fra en række klubber om efterlevelsen af de nye retningslinjer for afvikling af træninger og senere kampe i Superligaen i fodbold.

De anbefalede retningslinjer fra Divisionsforeningen omhandler blandt andet løbende test for coronavirus af klubbernes ansatte og retningslinjer for rengøring af bolde under en kamp.

Det kommer til at koste penge, men grundlæggende har den største udfordring ressourcemæssig karakter.

- Det er omfattende. Det er noget bøvl. Men jeg har stor respekt for det store stykke arbejde, der er lavet med retningslinjerne.

- Vi er 100 procent indstillet på at følge dem til punkt og prikke, siger Silkeborg-direktør Kent Madsen.

- Hvis det er nødvendigt, må vi steppe op, hvor vi mangler ressourcer, siger han.

Også i Lyngby, Randers FC, AC Horsens og Sønderjyske føler man sig overbevist om at kunne leve op til forskrifterne, der er beskrevet i en 55 sider lang rapport med anvisninger på detaljeniveau.

- Jeg kommer nok til at have mange uger, hvor jeg ikke skal tænke på nødbudget, men på om vi har håndklæder nok, om der er bestilt to busser til transport af spillerne, og om der er enkeltværelser nok til dem, siger Lyngby-direktør Andreas Byder.

Planen for genoptagelsen af Superligaen går over fem faser. I den aktuelle fase to træner spillerne i for eksempel Sønderjyske i mindre grupper, med mindst to meters afstand til hinanden og uden tacklinger eller hovedstød.

Kampafvikling ligger i fase fire med håb om start senest 29. maj.

- Når vi forhåbentligt kommer i gang med vores elskede Superliga, vil nogle ting være vendt helt på hovedet.

- Det kræver helt sikkert noget ekstra og noget anderledes, siger sportschef i Sønderjyske Hans Jørgen Haysen.

Det handler om at få lagt en klar plan for implementeringen af de mange tiltag og få alle mand på dæk til de forskellige opgaver.

Ingen af de fem adspurgte klubber ser den økonomiske side som det største problem, selv om de mange nye tiltag vil koste penge.

- Protokollen er ikke noget, der vil vælte fodboldklubben.

- Det, der vil blive rigtig uheldigt, er, hvis vi ikke får lov til at spille, siger direktør i Silkeborg IF Kent Madsen.

Protokollerne skal ikke have et formelt godkendelsesstempel af myndighederne, for at Superligaen kan gå i gang, men det skal vurderes, at protokollerne er tilstrækkeligt forsvarlige.

