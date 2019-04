Aflys den koncert i København.

Sådan lyder en bøn rettet mod superstjernen Elton John fra Watford-målmanden Ben Foster.

Den engelske musiker er nemlig havnet i lidt af et dilemma: 18. maj skal Elton John give koncert i Royal Arena i København - og samme dag skal hans elskede fodboldklub Watford spille FA Cup-finale på Wembley i London.

»Det er intet dilemma. Han bør aflyse øjeblikkeligt,« lyder det fra Ben Foster ifølge The Sun.

Elton John til Watford-kamp. Foto: Toby Melville

Og bare lige for at sætte det i perspektiv. Det sker altså ikke hver eneste sæson, at Watford kan vinde et trofæ. Det er faktisk ALDRIG sket.

Watford er aldrig blevet engelsk mester, mens bedste FA Cup-resultat er en finale i 1984.

»Man kunne nok ikke have forudsagt det i begyndelsen af sæsonen, men som sæsonen udviklede sig, blev det tydeligt, at vi havde chancen for at udrette noget,« siger Ben Foster:

»Så Elton må bare aflyse. Undskyld, folkens.«

Så simpelt er det dog ikke. Koncerten i Royal Arena er en del af Elton Johns afskedsturne, 'Farewell Yellow Brick Road', hvor han for allersidste gang rejser verden rundt med sine mange populære sange.

Elton John er glødende Watford-fan, og han blev formand for klubben i 1970erne.

På grund af den travle rejseplan med 'Farewell Yellow Brick Road' har det ikke været muligt for den 71-årige musiker at skrive en sang til holdet op til årets FA Cup-finale, hvor Manchester City er modstanderen.

Koncerten med Elton John i Royal Arena er udsolgt.