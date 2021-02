Det er ingen hemmelighed, at Christian Eriksens første tid i Inter har været meget svær.

Men nu er det for alvor begyndt at lysne for den danske stjerne.

I søndagens topbrag mod AC Milan var Christian Eriksen med i startopstillingen, og her leverede han en meget overbevisende præstation i Inters sejr på 3-0.

Og nu er selv Antonio Conte ved at overgive sig.

Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Foto: DANIELE MASCOLO

Den kontante Inter-træner har været meget kritisk overfor Eriksen i det første års tid i klubben, men efter triumfen mod Milan var der masser af roser til danskeren.

»Jeg har sagt til Christian, at det her var hans bedste præstation for Nerazzurri (Inters kælenavn, red.) indtil videre,« siger Conte til Inter TV.

»Han gjorde alt det, jeg havde bedt ham om,« fortsætter Conte og fremhæver blandt andet Eriksens positionering og bidrag både med og uden bold.

»Han kan forbedre sig yderligere, men det faktum, at han er steppet op, er positivt for os. Det fylder mig med stolthed og tilfredsstillelse, og vi har bestemt en ekstra streng at spille på nu,« lyder vurderingen fra Conte.

Christian Eriksen og Inter topper nu Serie A med 53 point – dermed har klubben et forspring på fire point ned til AC Milan på andenpladsen.