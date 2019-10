Hvad er værst og bør straffes hårdest: At heile og råbe abelyde efter sorte fodboldspillere eller fremvise et par underbukser med et sponsorlogo?

Spørger man Uefa, så må det umiddelbart være langt værre, at Nicklas Bendtner brød forbundets sponsorregler efter en scoring ved EM i 2012, end det er, at bulgarske fans opførte sig stærkt racistisk i en landskamp mod England for nylig.

Og det får fodboldfans op i det røde felt.

»Jeg kan kun antage, at Uefa enten ikke er interesseret i - eller måske sympatiserer med - racisme? Frygteligt!«

Sådan lyder en af flere kritiske kommentarer fra primært britiske fodboldfans på Twitter, som er rødglødende oven på Uefas straf til Bulgariens Fodboldforbund.

Fansene forstår på ingen måder, at man ifølge det Europæiske Fodboldforbunds bødetaksering tilsyneladende slipper billigere for racistisk adfærd end for at bryde forbundets sponsorregler.

Bulgarien modtog i går en bøde på 75.000 euro (560.000 kroner), efter at bulgarske fans i EM-kvalkampen den 14. oktober mod England både heilede og kom med abelyde. Derudover skal Bulgarien spille mindst en kamp uden tilskuere.

Til sammenligning var Nicklas Bendtners bøde for sit idiotiske underbukse-stunt efter sin scoring mod Portugal på hele 100.000 euro. Derudover fik han en spilledags karantæne for at have 'flashet' underbukserne, som havde et stort logo fra spiludbyderen Paddy Power på.

Herunder er et lille udpluk af de vrede kommentarer til Uefa på Twitter, som bøden til Bulgarien har medført:

»Hvordan statuerer en bøde på 75.000 euro et eksempel? Det afskrækker da ingen! For at sætte det i perspektiv, fik Bendtner en bøde på 100.000 euro for at vise Paddy Power-underbukser. Det ryster mig.«

»Bendtner viste Paddy Power-underbukser og fik en større straf - bogstaveligt talt. Hvis Uefa vil bekæmpe racisme, er de nødt til at vende tilbage til virkeligheden og uddele markante bøder.«

»Store fjolser. I giver Bendtner en større bøde end Bulgarien. Tager I overhovedet racisme alvorligt?«

»Uefa, I er til grin!«

Kampen, som England vandt 6-0, blev afbrudt to gange på grund af racistiske tilråb rettet mod de engelske spillere, hvoraf flere er sorte. Foruden bøden fra Uefa har skandalekampen skabt andre efterdønninger.

Fodboldforbundets præsident, Borislav Mihailov, er trådt tilbage på direkte opfordring fra landets præsident, ligesom landstræner Krasimir Balakov har sagt sit job op. Seks tilskuere er blevet anholdt.

