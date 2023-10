Yassine Chueko løb nok en gang med opmærksomheden, da bodyguarden for Lionel Messi løb på banen i argentinerens comeback.

Det gjorde han, da en en ung fan løb mod Messi efter slutfløjtet.

Her greb han fat i den unge fan, hvorefter sagen tog en positiv drejning.

For da Yassine Chueko havde fået styr på situationen, førte han fanen hen til Messi og gav ham en uforglemmelig oplevelse, som du kan se i videoen herunder.

Den syvdobbelte Ballon d'Or-vinder gjorde comeback for hjemmeholdet Inter Miami efter en skadespause, men ikke desto mindre var der ikke meget at smile af for hjemmeholdet fans, der lørdag måtte se Messi og co. blive slået af Cincinnati.

0-1-nederlaget til holdet fra USA's koldere breddegrader gjorde nemlig sammen med Montreals sejr over Portland, at det nu er matematisk umuligt for Inter Miami at nå slutspillet i dette års udgave af MLS, den bedste fodboldrække i USA.

Messi startede kampen på bænken og måtte vente indtil 55. minut med at komme på banen.

Her havde han efterfølgende et godt forsøg på et frispark, som desværre for argentineren røg snært over målet.

Lionel Messis første sæson i MLS har dog været yderst bemærkelsesværdigt, da han var stærkt medvirkende til, at Inter Miami vandt Leagues Cup, hvor han både blev topscorer og kåret til den bedste spiller. Han førte også holdet til pokalfinalen, som Inter Miami endte med at tabe til Houston Dynamo.

Messis bodyguard, Yassine Chueko, har tidligere vakt stor opsigt for den massive overvågenhed af argentineren