Bo Svenssons afløser i Mainz, Jan Siewert, er blevet fyret som træner i bundesligaklubben.

Det blev kun til lidt over tre måneder i jobbet for Jan Siewert i jobbet som cheftræner for Mainz.

Den tyske fodboldklub oplyser mandag på sin hjemmeside, at 41-årige Jan Siewert er blevet fritstillet.

Jan Siewert overtog jobbet fra Bo Svensson i starten af november, men resultaterne er udeblevet. 11 kampe i træk uden sejr er det blevet til for Mainz under Jan Siewert.

Bo Svensson stoppede som cheftræner i Mainz 2. november sidste år efter en elendig sæsonstart uden sejr i de første ni ligakampe.

I den første kamp efter Bo Svenssons farvel lykkedes det Jan Siewert at hente en sejr hjemme over RB Leipzig.

Men siden er det gået ned ad bakke for Mainz, der er placeret i bunden af Bundesligaen.

Ud over den enlige sejr over Leipzig er det blevet til ni uafgjorte kampe i ligaen for Mainz i denne sæson. Tre af de uafgjorte kampe var med Bo Svensson ved roret.

Sammen med oprykkerne fra Darmstadt skraber Mainz bunden med blot 12 point efter de første 21 kampe.

Mainz har lige nu ni point op til Union Berlin over nedrykningsstregen.

/ritzau/