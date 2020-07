Det næste job må gerne kaste titler af sig, siger Bo Henriksen, som stopper som manager i AC Horsens om et år.

Bo Henriksen ved endnu ikke, hvad der skal ske, når han forlader stillingen som manager i AC Horsens næste sommer.

Men et hold, der kan spille med om medaljer, står højt på ønskelisten. Det siger han i et interview med TV3 Sport, efter at han tirsdag varslede sin afsked.

- Det skal være noget, hvor jeg kan vinde noget. Det kunne være skægt. Vi vinder hvert år i Horsens ved at blive oppe. Det er vores guldmedalje og danmarksmesterskab, men det kunne da være sjovt at få en medalje om halsen på et tidspunkt, siger 45-årige Henriksen til tv-stationen.

Den karismatiske superligapersonlighed har været i Horsens siden 2014. Forinden var han otte år i Brønshøj, og modsat mange af sine trænerkolleger har han aldrig prøvet at blive fyret.

Han tog beslutningen om at forlade Horsens efter en snak med familien. Bo Henriksen har en følelse af, at det er "godt for alle parter".

Den tidligere angriber ser ikke nødvendigvis sig selv som cheftræner. Hans næste stilling kan også være som sportschef eller noget helt tredje.

På lang sigt er drømmen at blive landstræner.

- Det er den jobfunktion i Danmark, der er sjovest. Jeg tror ikke, Hjulmand (landstræner Kasper Hjulmand, red.) skal være så bekymret lige nu for at sige det mildt, men forhåbentlig om otte-ti år, hvor man har fået endnu mere erfaring og er blevet endnu dygtigere og klogere, siger Bo Henriksen.

Under Bo Henriksens ledelse rykkede Horsens op i Superligaen i 2016, efter at holdet sluttede på tredjepladsen i 1. division. Siden har holdet befundet sig i landets bedste række.

/ritzau/