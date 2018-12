Brøndbys startopstilling mod Hobro med udelukkende udenlandske spillere chokerede Horsens-træner Bo Henriksen.

Siden cheftræner Alexander Zorniger i sidste runde stillede med 11 udlændinge i Brøndbys startopstilling mod Hobro, har temaet om danske spillere kontra udlændinge i Superligaen været et stort samtaleemne.

Som tidligere spiller og nuværende træner i ligaen ser Horsens' cheftræner helst, at danskere får spilletid i de danske klubber.

- Jeg blev en smule chokeret over det. Jeg synes, at man skal gøre alt, hvad man kan for at få danskere ind og fremelske de danske spillere.

- Det ville klæde dansk fodbold generelt. Men jeg kan godt forstå, at man skal skabe resultater, når man har kæmpe budgetter, siger Bo Henriksen.

Han mener dog ikke, at det er trænernes ansvar at få danskere spillere ind på banerne i Superligaen.

- Når man skal vælge spillere til startopstillingen, så er jeg ligeglad med, hvor de er fra, og hvad de hedder. Det handler om at vinde.

- Så i sidste ende har klublederne mere ansvar for det og ikke trænerne generelt, siger Bo Henriksen.

I søndagens kamp mod AaB, som Horsens vandt 4-2, stillede østjyderne ikke med spillere af egen avl.

Men det er en ambition fra Bo Henriksens side, at klubben skal blive bedre på det aspekt.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at blive dygtigere til det. Vi er ved at få nogle igennem, men vi skal stadig blive dygtigere.

- Vi er jo oppe imod nogle mastodonter (i forhold til talentudvikling, red.) i dansk fodbold, og AGF ligger lige ved siden af, siger cheftræneren.

43-årige Bo Henriksen har selv spillet 102 superligakampe for OB og Herfølge. Kampen mod AaB var nummer 91 i spidsen for Horsens i superligaregi.

/ritzau/