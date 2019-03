Som straf for, at en mindre flok Brøndby-fans invaderede grønsværen efter den historiske 2-2-kamp mod Horsens i maj - skulle vestegnsklubben søndag spille top 6-skæbnekampen på Casa Arena uden Brøndby-tilhængere på lægterne.

Men da Brøndbys Josip Radosevic søndag udlignede til 1-1 på et missil fra 35 meters afstand brød en større gruppe på 3-400 civilklædte Brøndby-tilhængere ud i jubel og bekendte dermed kulør.

Det frembragte en vis utilfredshed blandt de fremmødte Horsens-fans - men cheftræner for 'Den Gule Fare', Bo Henriksen, kunne efterfølgende ikke hidse sig op over de gæstende fans.

»De har vel betalt for at komme ind, så er det vel ok? Altså ... de opførte sig jo eksemplarisk!«

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Men han kunne sagtens hidse sig op over en straf, der udelukker fans fra fodboldkampe.

En straf, som ifølge Bo Henriksen straffer bredt - i stedet for at straffe de enkelte syndere.

»At det overhovedet er kommet så langt, er jo en katastrofe for dansk fodbold. At vi ikke kan få en ramme med 10.000 tilskuere til sådan en kamp, fordi der er appeludvalg, som render rundt og straffer fodbolden.«

»Den her kulisse kunne have været 10 gange sjovere,« lød det med ærgrelse i stemmen fra den langhårede og højtråbende cheftræner.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Bo Henriksen og AC Horsens skal nu kæmpe mod AGF, Vejle og Sønderjyske i den af de to nedrykningsgrupper. Og udsigten til tre lokalopgør var fynboen pænt tilfreds med.

»Det er jo en gave for os at skulle spille mod AGF, for så har vi jo endnu et lokalopgør. Det er tre...jeg ved ikke, om Sønderjyske er en mastodont, men det er Vejle og AGF ihvertfald. Nu må vi sige, at alle de andre er favoritter. Det bliver vildt og drabeligt.«

I har tabt fire i træk...?



»Det rager mig en skid, hvor mange nederlag vi har. Nu handler det ikke om fodbold mere. Nu handler det om vildskab, power og tro. Så kan du have tabt 17 i træk eller vundet fem i træk!«

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Der er jo også mulighed for en syvendeplads, som kan give en playoff-kamp om en europæisk billet. Går I efter den?

»Vi skal i sidste ende tænke på ikke at rykke ud. Det er det eneste, der drejer sig om. Ud fra budget er vi nok sidst i gruppen, så et eller andet sted er det ikke os, der er mest pres på.«