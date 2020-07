Bo Henriksen stopper som manager i Horsens, når hans kontrakt udløber i 2021.

Det meddeler Superliga-klubben på sin hjemmeside.

Ifølge Bo Henriksen selv har han truffet sin beslutning allerede nu for at give Horsens god tid til at finde en afløser.

»Jeg har haft et forbilledligt samarbejde med alle i og omkring AC Horsens, der er så mange dygtige og innovative mennesker i den her fodboldklub, og jeg er stolt over at have været med til at skabe et super sundt fundament for fremtiden, såvel økonomisk som sportsligt. Grunden til at jeg melder det ud nu er for at give AC Horsens de bedste forudsætninger for at sammensætte klubbens nye sportslige ledelse,« siger Bo Henriksen til hjemmesiden.

Bo Henriksen når dermed at være frontfigur i Horsens i syv år, og han er stolt af det, han har opnået hos østjyderne.

»Jeg kom til klubben i sommeren 2014, da AC Horsens havde store økonomiske udfordringer, og egenkapitalen var mere eller mindre væk. Så der lå en masse udfordringer og en ny økonomisk virkelighed, hvor vi skulle tilpasse den sportslige sektor ud fra nogle strenge økonomiske rammer.«

»Det har været en fantastisk oplevelse at være med til at genskabe en kultur og en ydmyghed omkring AC Horsens, som i den grad har medvirket til de sportslige resultater, vi har opnået.«

»Der har været mange store øjeblikke lige fra oprykningen til Superligaen til at skabe historie ved for første gang i klubben historie at være i den bedste danske fodboldrække fem år i træk,« siger Henriksen, der får flotte ord med på vejen fra Horsens-direktør Kristian Nielsen:

»Jeg kan kun rose Bo Henriksen for en rigtig flot indsats gennem seks år. Han har været med til at skrive historie i AC Horsens, og han har i den grad været med til at rykke klubben på alle parametre,« siger Kristian Nielsen og fortsætter:

»Han har store fodboldfaglige og menneskelige kvaliteter, og der er ingen tvivl om, at han har sat et markant aftryk i klubben. Han er den næst længst siddende cheftræner i 3F Superligaen, og han bliver heldigvis hos os i næste sæson, hvilket vi glæder os over.«