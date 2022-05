Var det en gentagelse af historien med omvendt fortegn?

2-2, Brøndby IF og Bo Henriksen.

Det har siden 18. maj 2018 været en absolut grufuld cocktail i Brøndby-kredse.

Med AC Horsens stoppede Bo Henriksen nemlig Alexander Zornigers Brøndby-tropper, der var på jagt efter Superliga-guldet, og Henriksen fejrede den sene 2-2-scoring med et ikonisk løb ned af sidelinjen på Casa Arena.

Torsdag aften fik Brøndby-fansene så lidt at fryde sig over, da Brøndbys Andreas Bruus med 2-2 i det 95. minut stak en kæp i hjulet på FCM, der var kommet tilbage i kampen og på vej mod at lægge nyt pres på FCK i guldkampen.

Men snak om karma og et historisk øjeblik med omvendte roller preller af på den nu pressede FCM-træner.

»Det må folk selv om. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det har ikke nogen betydning, hvad der er sket før. Det, som det handler om lige nu, det er, hvad jeg kan gøre noget ved.«

»Hvis folk godt kan lide det, så skal folk have et godt øjeblik, og så må vi håbe, at de nyder det,« siger Bo Henriksen om de fans, der allerede har drillet ham på sociale medier.

I 2018 var det den tyske Brøndby-træner Alexander Zorniger, der stod i den anden trænerboks, og på spørgsmålet om at være i Zornigers sko, svarer Bo Henriksen muntert.

»Jeg håber aldrig, at jeg bliver Alexander Zorniger. Det er så en helt anden ting... Det kunne have set meget sjovt ud, men jeg er også dårlig til tysk.«

»Ej, men sådan er fodbold. Nu var det ikke lige os, der stod med mesterskabet i hånden og kunne afgøre det selv. Det kan måske ikke kobles så meget,« siger han og understreger:

»I kan koble, alt hvad I vil, men vi stod jo ikke med pokalen i hånden (i dag, red.). Andre skulle tabe det, og vi kunne ikke vinde det, så den vej rundt var vi opmærksomme på, at det ikke var i vores egne hænder. Det er det ikke, og det har det ikke gjort i et stykke tid.«

Inden torsdagens pointtab mod Brøndby IF havde FCM hentet godt med point på guldrivalerne FCK.

Bo Henriksen har lagt pres på sine rivaler og talt om 'gummiguf' og gummiben, men det mener han ikke, at der var tale om, da FCM smed sejren efter at være kommet foran 2-1 i slutfasen af torsdagens kamp.

Gik der gummiguf eller gummiben i den til sidst?

»Nej, hvis du ser fodboldkampen - det ved jeg ikke, om du gjorde, det lyder det ikke som - så havde vi i hvert fald i store dele af kampen totalt kontrol over, hvad vi gerne ville. Vi havde fortjent at vinde på alle parametre, men sådan er fodbold engang imellem. Det er jo ikke synd for os, og det er ikke i dag, vi skal se på i det store billede.«

FCM-træneren, der medgiver, at torsdagens resultat er det hårdeste i FCM-tiden, afholder sig dog ikke fra fortsat at lægge pres på FCK.

»Der kan ikke være tvivl om, at vi var det bedste hold på banen, og det er jo irriterende, at det er sådan en kamp som den her, der måske skal være udslagsgivende for mesterskabet.«

»Men heldigvis har jeg rent motivationsmæssigt en mulighed for at få spillerne op igen, hvis FCK smider point på søndag. De spiller heldigvis før os, og det gør det måske nemmere for os.«

Der resterer to runder af Superligaen - FCM møder mandag Silkeborg ude og slutter med Randers FC hjemme, mens FCK søndag møder Randers FC og slutter hjemme mod AaB.

FCK fører med tre point og en målforskel, der er ti mål bedre end FCM's.