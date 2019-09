Var der straffespark til Esbjerg?

Ikke hvis man spørger Bo Henriksen, der langt fra var en tilfreds mand efter mandagens opgør.

»Skandaløst dårligt dømt, og man fristes til at tænke, det ikke bare er dårligt dømt. Hele vejen igennem føler vi, det er halvvejs bortdømmelse af tingene. Men det er jo en følelse, og vi har ikke andre facts end det her,« sagde Bo Henriksen til TV3 Sport efter kampen. Hele interviewet kan ses i toppen af artiklen.

AC Horsens bragte sig foran i det 32. minut, men dybt inde i overtiden blev der fløjtet og peget på pletten.

Dommer Jakob Kehlet udveksler synspunkter omkring fodbold med AC Horsens træner Bo Henriksen i 3F Superligakampen AC Horsens mod Esbjerg fB. Foto: Henning Bagger Vis mere Dommer Jakob Kehlet udveksler synspunkter omkring fodbold med AC Horsens træner Bo Henriksen i 3F Superligakampen AC Horsens mod Esbjerg fB. Foto: Henning Bagger

Der var straffespark til Esbjerg som følge af arm på bolden under en glidende tackling, dømt tre minutter og 40 sekunder inde i tillægstiden. Joni Kauko lagde bolden til rette, tog tilløb og sparkede sikkert udligningen i kassen.

Horsens-træneren forklarede blandt andet, at han havde været på et dommermøde, hvor en lignende situation blev gennemgået.

Og ifølge Bo Henriksen forklarede instruktøren, at der i sådan en situation ifølge de nye regler ikke dømmes straffespark, men lige da det skete, sagde han ikke så meget til det.

Han bemærkede dog reaktionen fra spillerne, og da han så den i langsom gengivelse, kunne han forstå deres frustrationer.

I sidste ende havde han dog overskud til at tage hele situationen med et smil på læben.

»Det er jo fodbold. Sådan er det. Vi kan græde eller grine af det, vi kan jo ikke gøre noget ved det. Jeg håber da i (TV3 Sport, red.) tager fat i ham, der er ansvarlig for det, for han ved også, der ikke er straffe,« sagde Bo Henriksen med et smil.

Han havde også selv muligheden for kort at snakke med kampens dommer efter opgøret, og Bo Henriksen fortalte med et smil til TV3, at han havde sagt, at skulle den dømmes i overtiden 'skulle man være tusind procent sikker.'

»Det sagde han, at det var han også. Men sådan er det,« lød det fra Horsens-træneren.