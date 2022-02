Bo Henriksen viste sig efter FC Midtjyllands sejr over PAOK at være syg, men det var slet ikke til at se undervejs i kampen torsdag aften på MCH Arena.

Her var han på vanlig vis helt oppe på dupperne og en stor energiudladning, og der var sågar plads til at tage verbale slåskampe med de græske trænermodstandere, der flere gange under kampen gik til fjerdedommeren og bad ham om at irettesætte FCM-træneren.

»Vi havde ikke nævnt, kigget eller gjort noget som helst i forhold til deres bænk eller deres spillere, og så var der én, der rejste sig op, og det er det der med at spille spillet. Han gik kun over for at frustrere Bo, og han gik langt over stregen og sagde 'what the fuck' og sådanne nogle ting,« siger FC Midtjylland-assistenten Kristian Bach Bak om starten på de mange skænderier, der var under kampen.

Han tilføjer:

PAOK-træner Răzvan Lucescu. Foto: Frank Cilius Vis mere PAOK-træner Răzvan Lucescu. Foto: Frank Cilius

»Det må han ikke engang sige, men jeg må så også rose dommerne. Det var højt, højt niveau at have en så god fjerdedommer, der helt stille og roligt fik ro på gemytterne, og det var fedt at opleve, at de ikke fik lov at frustrere på den måde, men når vi kommer derned, så er det hele stadion, der tænker sådan der. Det bliver en anden verden,« lyder det fra Kristian Bach Bak, der ikke lod sig påvirke eller forsøge at få Bo Henriksen til at ændre sin væremåde på sidelinjen.

»Vi talte bare om, at de bare skulle have lov at råbe. Det kom i frustration over, at vi var bedre end dem i den periode. Det er ligesom spillerne, vi siger til dem, at 'frustration time', det skal de lade være med at bruge tid på. Om det er dårlige dommere eller modstandere, der ligger ned. De skal lade være med at fokusere på det og lade os gøre det ude på trænerbænken,« forklarer Bach Bak.

Han mener også, at Bo Henriksen brugte det positivt, at grækerne fokuserede på forholdene uden for banen i en kamp, hvor de kom bagud og endte med at tabe til den højtråbende FCM-træner.

»Det gjorde han også, jeg tror ikke helt, du hørte, hvad der blev sagt. Vi løste situationen fantastisk,« siger Kristian Bach Bak med sit sejrsgrin.

Da B.T. også ville høre PAOKs træner, Razvan Lucescu, om skænderierne, var han noget mindre snakkesalig.

»Det er færdigt nu, og det er en del af fodbold,« sagde han og blev irriteret, da B.T. fulgte op på et spørgsmål om, hvorvidt han var træt af det undervejs i kampen.

»Kommer du fra et østeuropæisk medie? Vil du have skandaler? Jeg vil ikke have skandaler. Vi blev venner efter kampen,« svarede han.