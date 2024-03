Det kræver mod og sammenhold, hvis Mainz skal væk fra nedrykningsstregen i Bundesligaen, mener Bo Henriksen.

Kender man bare lidt til Bo Henriksen, vil man ikke være overrasket.

Danskeren lagde i høj grad vægt på menneskelige værdier på det pressemøde, hvor han tirsdag blev præsenteret som cheftræner i Mainz, efter at være blevet hentet i schweiziske FC Zürich.

Spillerne skal frigøres fra deres nuværende mentalt fastlåste positioner, mener Henriksen.

- Der er masser af power og kvalitet i dette hold. Men nu skal vi have det frem på banen. Vi har brug for spillere, der er modige, modige og modige. Det er okay at lave fejl. Det er endda vigtigt for at vinde kampe, siger han ifølge mediet Bluewin.

Mainz har blot vundet én ligakamp i sæsonen og slet ingen i mere end tre måneder. Derfor blev Jan Siewert, som afløste danske Bo Svensson i starten af november, smidt på porten til fordel for Henriksen.

Holdet er næstsidst i tabellen og har fire point op til den tredjesidsteplads, der giver playoffkampe om en ny sæson i Bundesligaen.

- Vi er bevidste om, at vi er truet af nedrykning. Men vi er ikke bange for det. Vi skal stå sammen, og spillerne skal gøre alt, hvad de kan, hver eneste dag. Så tager jeg skylden, hvis ikke det fungerer, siger Henriksen.

Lørdag debuterer han med en hjemmekamp mod Augsburg, der trænes af Jess Thorup, som Henriksen kuriøst nok spillede sammen med i OB i midten af 1990'erne.

Bo Henriksen vil holde træningerne åbne for offentligheden og satser på at have sat sit præg på holdet til den tid.

- Vi skal nyde fodbold. Vi skal have en fest på lørdag mod Augsburg. Stemningen skal være, at vi er klar til at dø for hinanden.

Tyske medier vil gerne drage paralleller mellem Henriksen og den tidligere Mainz- og nuværende Liverpool-chef, Jürgen Klopp. Henriksen er smigret, men holder fast i sit beskedne jeg.

- Jeg er dårlig til mange ting, men jeg er god til at være mig selv. Jürgen Klopp er en stor mand, men jeg tror ikke, jeg kommer i nærheden af ham, siger Henriksen.

Ifølge det tyske medie Kicker bliver den tidligere danske landsholdsspiller Michael Silberbauer assistent for Henriksen i Mainz. Silberbauer blev i august fyret som cheftræner i hollandske Utrecht.

/ritzau/