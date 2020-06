AC Horsens besejrede Brøndby på hjemmebane og endte i den mest fordelagtige af nedrykningspuljerne.

Med maksimumpoint i grundspillets tre sidste kampe mod henholdsvis FC København, FC Midtjylland og nu også Brøndby har Horsens overrasket mange ved at spille sig op på Superligaens ottendeplads, der betød, at holdet blev andenvælger til nedrykningspuljerne.

Horsens valgte pulje 2, som også førstevælgerne fra Randers kort forinden havde valgt. I puljen er også Hobro og Esbjerg, som Horsens med 34 point er henholdsvis 11 og 16 point foran.

Meget skal altså gå galt for Horsens, hvis holdet skal ende i nedrykningsfare, og Horsens-træner Bo Henriksen kalder da også udgangspunktet for magisk.

- Da foråret begyndte, var vi kun ét point foran Sønderjyske på 11.-pladsen og ni point efter Lyngby på ottendepladsen, og derfor kunne vi ikke have drømt om, at scenariet havde været, som det nu er.

- Derfor står vi nu med et vanvittigt magisk udgangspunkt, før vi skal i gang med det her slutspil, siger Henriksen.

Det var da heller ikke en position, som søndagens dobbelte Horsens-målscorer, Hallur Hansson, havde forventet, at holdet ville være i, da Superligaen startede op igen efter vinterpausen.

- Der var jeg bekymret, for vi var ikke i den bedste position.

- Og når man så på vores sidste tre kampe, der var mod FCK, FCM og Brøndby, tænkte jeg, at der nok ikke var så mange point at hente, siger anføreren.

Selv om Horsens går ind til slutspillet med et solidt forspring ned til Hobro, er Bo Henriksen dog ikke meget for at sige, at holdet allerede nu er sikret en ny sæson i Superligaen.

- Der er jo et trænergen i mig, der siger, at man aldrig må vide sig sikker på sådan noget, før det er matematisk sikret, mener han.

Også Hansson mener, at de kommende kampe er mindst lige så vigtige, så holdet hurtigst muligt kan få lukket spekulationerne om nedrykning.

- Det er overhovedet ikke overstået endnu.

- Vi har et stort stykke arbejde foran os, men vi har sat os i god position, så vi skal bare koncentrere os i de sidste kampe, så vi kan få afgjort det hele, afslutter færingen.

/ritzau/