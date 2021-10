Der er kamp til stregen, når det skal vælges, hvem der skal vogte buret for FC Midtjylland.

Den ene bejler er erfarne Jonas Lössl, som man skulle tro var selvskrevet til målmandsposten. Men der er kommet en forholdsvis ny bejler, nemlig unge islandske Elias Olafsson, som har taget ligaen med storm efter sine seks første kampe.

Her er det nemlig blevet til hele fem clean sheets i træk, en stime, som dog søndag endte på Right to Dream Park, hvor FC Nordsjælland to gange puttede bolden i bag den to meter høje islænding. Kombinationen af et stortalent og en tidligere dansk landsholdsmålmand sætter Bo Henriksen i en kattepine, når han skal udvælge en af dem.

»Vi har de to bedste målmænd i Superligaen. Jeg skulle vælge en af dem, og det gik så ud til Elias'. Det er et valg ligesom alle andre valg.«

Foto: HARALDUR GUDJONSSON Vis mere Foto: HARALDUR GUDJONSSON

»Jeg spiller med dem, som jeg tror er bedst til den fodboldkamp, vi kommer til at spille. I dette tilfælde har jeg valgt Elias,« siger Bo Henriksen.

Dermed mener FC Midtjylland-træneren, at klubbens målmandsduo er bedre end andre profiler såsom Kamil Grabara, Jesper Hansen og Jacob Rinne. Men at udvælge, hvem af de to der skal stoppe modstanderen fra at score, er dog ikke et større problem.

»Lige nu føler vi, at Elias er en lille smule bedre end Lössl. En subjektiv vurdering. For os er det den følelse, der skal være rigtig i forhold til det valg, vi træffer,« siger Bo Henriksen.

FC Midtjylland-træneren fortæller yderligere, at det er et fantastisk luksusproblem, som han ikke er vant til, at kunne vælge mellem så dygtige spillere.

Efter sit indtog i Superligaen er Elias Olafsson blevet hædret med både prisen som månedens spiller i ligaen samt debut på det islandske landshold. Her skulle han blot bruge to kampe, før det første landsholds-clean sheet var på cv'et.

Kampen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland endte 2-2.