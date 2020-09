Han har bygget en trænerkarriere op fra bunden. Ført to klubber til oprykning. Været nomineret til årets træner af flere omgange. Og da landsholdet var på udkig efter en ny landstræner, var han ikke bleg for at melde ud, at han sigtede efter det.

Nu står Bo Henriksen som ekspertkommentar hos TV 3 Sport. Det på trods af, at han aldrig har været et varmere emne for større klubber, end han er nu.

Men det handler om et tilvalg af noget nyt, og ikke et fravalg af jobbet som træner.

»Jeg er ikke på nogen måde træt af trænerjobbet. Jeg fik et fantastisk tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til. Det er et job, som jeg altid har villet prøve af på et tidspunkt,« siger Bo Henriksen til B.T.

Han skal efter planen dække både dansk og international fodbold og kommer til at bidrage med indsigt og erfaringer fra sine mange år i fodboldens verden.

At han nu skal formidle det foran skærmen, er ingen tilfældighed. Mediebranchen har været på nethinden i nogen tid. I august luftede han nemlig tankerne om at træde ind på tv-scenen efter den noget overraskende udmelding om, at hans tid i AC Horsens snart var ved vejs ende.

Kort efter havde AC Horsens fundet afløseren. Jonas Dal blev præsenteret som ny træner, og dermed stod Bo Henriksen uden job. Den arbejdsløse tilværelse var dog et overstået kapitel, inden han for alvor nåede at læne sig godt til rette i sofaen, og nu skal Henriksen prøve noget helt andet.

»Jeg er det fedeste sted i mit liv og min professionelle karriere. Det er et vanvittigt morsomt og spændende job. Jeg kan forhåbentlig give folk noget indsigt i de taktiske værktøjer, og hvordan spillet udvikler sig,« siger en begejstret Bo Henriksen.

Bo Henriksen har i årenes løb opbygget sin status i dansk trænerregi og kan se tilbage på imponerende bedrifter, der tæller oprykninger med både Brønshøj og AC Horsens. Han har arbejdshandskerne på og får det maksimale ud af sit materiale, og det fik også rygterne til at svirre, da der skulle findes en ny landstræner.

Men de store ambitioner på trænerbænken må vente:

»Med den energi, jeg har, er det ikke nogen god oplevelse at sidde derhjemme. I stedet for at sidde og vente kan jeg lige så godt blive klogere på andre ting.«

Bo Henriksen fortæller, at der har været følere ude efter ham, men at mediebranchen tiltaler ham mere på nuværende tidspunkt. Der er med andre ord ikke udsigt til flere af de fanatiske løb ned langs sidelinjen lige foreløbig.

Men hvilke elementer af det nye job bliver så udfordrende for ham? På trods af at han har haft en kasket på i mange år, så tror han ikke, at det bliver udfordrende at være upartisk:

»Det bliver voldsomt nemt at være objektiv. Jeg har ingen aktier i nogen klub længere. Det er første gang i snart 30 år, at jeg ikke er en del af et fællesskab, hvor det handler om at vinde. Og så er jeg nærmest født ind i branchen, da min far var chef for TV 2 Sporten i mange år.«

Han peger i stedet på den grundighed, der normalt kaster resultater af sig på grønsværen. For Bo Henriksen, som vi kender ham, smider al sin energi i det, han laver. Det kan udmønte sig i timelange analyser af selv de mindste detaljer. Men det bliver der ikke plads til foran skærmen, og det bliver en kunst, som han måske får svært ved at mestre.

»Normalt kan jeg dissekere en kamp, skære den midt over og analysere den 500 gange. Nu har jeg 90 minutter og skal lave en evaluering lige efter kampen. Det bliver en prøvelse,« siger Henriksen.

Selv om der nu venter en ny opgave, så holder Bo Henriksen døren på klem til omklædningsrummet. Han forestiller sig at være i tv-branchen i nogen tid, men der er nu ikke langt fra tv-studiet til trænerbænken:

»Jeg har mere energi end nogensinde, så det skulle undre mig, hvis ikke jeg vender tilbage til det på et tidspunkt.«

Bo Henriksen får sin debut hos TV3 Sport, når FC Midtjylland gæster Sønderjyske i Superliga-premieren fredag 11. september.