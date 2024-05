Bo Henriksen var i ekstase på sidelinjen i opgøret mod Dortmund - og det var der en ekstremt god grund til

Mainz kan nemlig ikke længere rykke direkte ud af Bundesligaen og kan selv afgøre sin skæbne i sidste runde, efter den danske cheftræners mandskab bankede Champions League-finalisterne fra Dortmund med 3-0 i et brag af en første halvleg.

De er nu derfor sikker på ikke at rykke direkte ud af Bundesligaen .

Med én runde tilbage har klubben på 15.-pladsen således fem point ned til FC Köln, der sammen med Darmstadt ligner direkte nedrykkere.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

I sidste runde skal Mainz undgå at blive overhalet af Union Berlin, der er to point efter på den 16.-plads, som udløser en playoffkamp mod en klub fra 2. Bundesliga.

Mainz møder Wolfsburg, som intet har at spille for, mens Union Berlin skal op imod Freiburg, der slås for at beholde sin syvendeplads, som udløser billet til Conference League-kvalifikationen.

Bo Henriksen blev hyret som brandslukker i Mainz i midten af februar. På det tidspunkt var der ni point op til den placering som nummer 15, som klubben nu indtager.

Dortmund havde absolut intet at spille for i lørdagens opgør, og det var let at få øje på.

Stjernerne, der senere i maj skal møde Real Madrid i Champions League-finalen, lod sig overspille gang på gang, og efter 12 minutter kom de bagud.

Dortmund fejlede i opspillet, og det betød, at Silvan Widmer blev spillet fri i feltet. Fra baglinjen lagde han bolden skråt tilbage til Leandro Barreiro, der scorede til 1-0.

Syv minutter senere scorede Lee Jae-sung det første af to mål, da Dortmund igen kiksede fælt i opspillet. Keeper Alexander Meyer lagde bolden lige ud i fødderne på sydkoreaneren, som udnyttede brøleren sikkert.

Yderligere fire minutter senere var kampen reelt lukket, og stadion eksploderede for alvor.

Dortmund-forsvaret snorkboblede, da Leandro Barreiro nåede baglinjen og lagde den ind foran mål, hvor Lee Jae-sung kom spænende og vinklede den over stregen.

Anden halvleg blev en vattet affære, hvor Mainz gjorde sit for at holde Dortmund fra fadet. Dortmund gjorde samtidig alt for ikke at bruge for mange kræfter.